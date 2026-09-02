Intentan secuestrar a Kylian Mbappé; un joven detenido y un plan que aterroriza al mundo

Mbappé en el duelo de LaLiga entre el Real Madrid y la Real Sociedad

Reportes de medios de Francia señalan que un grupo delictivo tenía pensado secuestrar al delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, pero afortunadamente los planes de esta banda fueron frustrados antes de que se realizara el hecho.

El atacante galo, ayer, después de marcar su tercer gol en el partido de LaLiga de España. ı Foto: Reuters

Además de Mbappé, otras 25 celebridades como futbolistas, raperos y empresarios estaban en la lista de los secuestrados. El diario “Marca” dice que las autoridades francesas detuvieron a “Clément L.”, de 18 años, quien dirigía una organización criminal bajo el alias “Lister Z”, el grupo que estaba orquestando el secuestro de Donatello.

La fuente señalada indica que Clément cumple una pena en prisión por robo a mano armada y proxenetismo. Las investigaciones revelaron que desde la cárcel seguía dirigiendo a su banda de ladrones y mediante la red social “Snapchat” daba las indicaciones.

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Así se dio cuenta la policía de los planes de secuestro

Cuando estaban registrando los celulares encontraron una lista de nombres de personalidades y direcciones de los 26 objetivos que la organización planeaba secuestrar, entre ellos el nombre del futbolista. Una fuente judicial reveló que Mbappé era uno de los objetivos que más sobresalían de la lista.

Entre los otros perfiles destaca un joyero, un par de empresarios, varios raperos, empresarios, un comerciante turco y un empresario chino, todos diferentes en cuanto a sus ocupaciones, pero con una gran suma de dinero.

Kylian Mbappé celebrando uno de sus goles con Bernardo Silva. ı Foto: AP

Mbappé vive gran inicio de temporada con el Real Madrid

El Real Madrid vive su tercera victoria consecutiva bajo la dirección de José Mourinho. Y uno de los jugadores que ha destacado es Kylian Mbappé, quien anotó uno de los cuatro goles ante Málaga, un club de vuelta a la división de honor tras ocho años de ausencia.

Autor del primer gol del Madrid en la temporada, Bellingham volvió a abrir el marcador el domingo tras superar a un par de defensas de Málaga y batir al portero Alfonso Herrero con un disparo desde un incómodo ángulo.

Poco después volvió a intervenir en un gol. Bellingham cabeceó el rechace de un intento previo de Mbappé y el desesperado intento de despeje del defensa malaguista Carlos Puga golpeó la espalda de Herrero y terminó entrando en la portería.

En esta segunda etapa de Mourinho como técnico del Madrid, Bellingham ha recibido alas para desplegarse más cerca del arco. Mbappé prácticamente sentenció el encuentro antes de cumplirse la primera media hora de juego al definir de volea tras un centro de Trent Alexander-Arnold.

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