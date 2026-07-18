Kylian Mbappé le dedica la mejor carta a Didier Deschamps por su último juego al frente de Francia

Kylian Mbappé le dedicó una emotiva carta de despedida a Didier Deschamps poco antes del juego por el tercer lugar del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra, cotejo con el que el exmediocampista pone fin a 14 años como director técnico de Les Bleus.

“Hoy es tu último baile. Tú que nos diste tanto. Deberíamos haberte ofrecido un mejor final, pero fallamos. Es muy difícil poner palabras a todo lo que aportaste durante 14 años, tan importante fue tu papel en el resurgimiento de este equipo”, comienza el conmovedor mensaje de Donatello al timonel de 57 años.

Aujourd’hui est ta dernière danse.



Toi qui nous as tant donné.

Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué.

Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens… pic.twitter.com/uGQIWqodgv — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 18, 2026

Mbappé agradece a Deschamps las oportunidades brindadas

Kylian Mbappé aseguró que el tiempo pondrá en su debido lugar a Didier Deschamps, a quien le agradeció la oportunidad que le dio de representar a Francia en tres Copas del Mundo.

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“La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello. Gracias por darme la oportunidad de representar a mi país en el escenario más importante durante tantos años. Me siento privilegiado de haber podido”, ahondó el delantero del Real Madrid.

Deschamps, el entrenador que debutó a Mbappé en Francia

Kylian Mbappé debutó como seleccionado de Francia precisamente bajo las órdenes de Didier Deschamps, quien le dio sus primeros minutos con Les Bleus a Donatello el 25 de marzo de 2017 en el 3-1 sobre Luxemburgo en duelo eliminatorio para Rusia 2018.

Un año después, Didier Deschamps guió a Donatello y compañía a conquistar el segundo título del orbe para Francia tras el obtenido en 1998, en el que los galos fungieron en calidad de anfitriones.

Kylian Mbappé ha hecho 20 goles en 22 juegos mundialistas, con lo cual es el segundo máximo romperredes en el magno evento, solamente atrás del argentino Lionel Messi.

EVG