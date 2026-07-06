Francia reprueba los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla y lanza contundente mensaje

Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, realizó comentarios racistas contra Kylian Mbappé después del encuentro entre la escuadra guaraní y Francia. La Federación Francesa de Futbol mandó un comunicado en apoyo al capitán de Les Blues.

“Las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé son absolutamente viles e inaceptables. ¿Cómo es posible decir tales cosas? Estas declaraciones son ilícitas y reprobables. Deben ser perseguidas legalmente, tanto aquí como en cualquier otro lugar. La FFF está comunicando el asunto a la fiscalía con el fin de emprender acciones legales", se puede leer en el comunicado.

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026