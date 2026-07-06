Fuera de Canchas

Francia reprueba los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla y lanza contundente mensaje

La Selección de Francia mandó un comunicado tras los comentarios racistas de Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé

Kylian Mbappé durante el partido ante Paraguay.
Kylian Mbappé durante el partido ante Paraguay. Foto: AP
Por:
Diego Chávez Ortiz

Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, realizó comentarios racistas contra Kylian Mbappé después del encuentro entre la escuadra guaraní y Francia. La Federación Francesa de Futbol mandó un comunicado en apoyo al capitán de Les Blues.

“Las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé son absolutamente viles e inaceptables. ¿Cómo es posible decir tales cosas? Estas declaraciones son ilícitas y reprobables. Deben ser perseguidas legalmente, tanto aquí como en cualquier otro lugar. La FFF está comunicando el asunto a la fiscalía con el fin de emprender acciones legales", se puede leer en el comunicado.

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