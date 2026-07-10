Kylian Mbappé entra al Récord Guinness tras romper una marca nunca antes vista en los Mundiales

Mbappé suma 20 goles en 20 partidos disputados en la Copa del Mundo a lo largo de su carrera.

Kylian Mbappé sigue escribiendo páginas doradas en la historia del futbol. El delantero de Francia recibió un Récord Guinness tras convertirse en el jugador con más goles anotados en fases de eliminación directa de la Copa del Mundo, luego de marcar en la victoria sobre Marruecos que clasificó a los galos a las semifinales del Mundial 2026.

Con apenas 27 años, el atacante del Real Madrid continúa pulverizando registros y acercándose a nombres históricos como Lionel Messi, Miroslav Klose y Ronaldo Nazario, consolidándose como uno de los máximos referentes de su generación.

New record: Congratulations to France's Kylian Mbappé 🇫🇷



Most FIFA World Cup knockout goals by a football (soccer) player - 12 ⚽🎉 — Guinness World Records (@GWR) July 9, 2026

Guinness reconoce una marca histórica de Mbappé

Gracias al gol anotado frente a Marruecos en los cuartos de final, Mbappé llegó a 12 goles en rondas de eliminación directa, cifra que representa un nuevo récord absoluto en la historia de los Mundiales.

TE RECOMENDAMOS: Copa del Mundo España derrota a Bélgica con gol agónico de Mikel Merino para avanzar a semifinales del Mundial 2026

La propia organización de Guinness World Records confirmó el reconocimiento mediante un mensaje publicado en sus redes sociales:

“Nuevo récord: Felicitaciones a Kylian Mbappé de Francia. Mayor número de goles en rondas eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA por un jugador de futbol: 12”.

Encore un peu plus près… 🇫🇷💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/Tkjh8SM0ME — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 9, 2026

Con esta cifra, el francés superó a leyendas como Ronaldo Nazario y Leônidas, quienes terminaron sus carreras mundialistas con ocho anotaciones en fases definitivas.

Además, Mbappé se convirtió en el primer futbolista que alcanza doble dígito de goles en instancias de eliminación directa dentro de una Copa del Mundo.

Lionel Messi, cada vez más cerca

El tanto frente a Marruecos también permitió que Mbappé alcanzara los 20 goles en Copas del Mundo, quedando a solo uno de los 21 que registró Lionel Messi durante sus seis participaciones mundialistas.

Lo más llamativo es que el francés llegó a esa cifra en apenas tres Mundiales, mientras que el argentino necesitó disputar seis ediciones para alcanzar ese registro.

Así marcha la tabla histórica de goleadores mundialistas:

Lionel Messi | 21 goles

Kylian Mbappé | 20 goles

Miroslav Klose | 16 goles

Ronaldo Nazario | 15 goles

Gerd Müller | 14 goles

Harry Kane | 14 goles

𝑲𝒚𝒍𝒊𝒂𝒏 𝑴𝒃𝒂𝒑𝒑𝒆́ 😮‍💨

20 matchs de Coupe de Monde ➡️ 20 buts 🤯 pic.twitter.com/mjrSXulE0x — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 10, 2026

Con Francia instalada entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026, Mbappé todavía tiene al menos un partido más por disputar y mantiene intacta la posibilidad de seguir ampliando su leyenda.

Si mantiene este ritmo goleador, todo apunta a que el delantero francés terminará convirtiéndose en el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo, una marca que parecía inalcanzable hace apenas unos años.

ice