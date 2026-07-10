¿Dónde jugará el mexicano Edson Álvarez? Reportan acuerdo que cambiaría su futuro en el futbol de Europa

El futuro de Edson Álvarez parece tomar un nuevo rumbo en Europa. Luego de su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el mediocampista estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del FC Colonia (F.C. Köln), después de que el West Ham United alcanzara un principio de acuerdo para cederlo a préstamo, de acuerdo con información de Sky Sports Alemania.

El movimiento representaría la primera experiencia del capitán del Tricolor en la Bundesliga, competición en la que buscaría recuperar protagonismo tras un paso irregular por la Premier League y una complicada cesión en Turquía.

Edson Álvarez volvería a una liga top

De acuerdo con el periodista Florian Plettenberg, el acuerdo entre West Ham y Colonia ya se encuentra encaminado, por lo que únicamente restarían algunos detalles para cerrar la operación y hacer oficial la llegada del mexicano al conjunto de Países Bajos.

El préstamo permitiría que Álvarez dispute la temporada 2026-27 en la Bundesliga, una liga que ya conoce después de enfrentar en múltiples ocasiones a clubes alemanes durante su etapa con el Ajax en la UEFA Champions League.

Para el Colonia, el mexicano representa un futbolista con experiencia internacional, liderazgo y recorrido en las principales ligas de Europa.

Busca relanzar su carrera tras un año complicado

El último año no ha sido sencillo para Edson Álvarez. Las lesiones limitaron su actividad con el West Ham y posteriormente tampoco logró consolidarse durante su préstamo con el Fenerbahce, por lo que su protagonismo disminuyó considerablemente.

Pese a ello, Javier Aguirre mantuvo la confianza en el mediocampista durante el Mundial 2026, donde fungió como capitán de México y disputó prácticamente todos los encuentros del Tricolor, aunque su actuación quedó marcada por el penal que cometió frente a Inglaterra en los octavos de final.

Ahora, el mexicano tendrá una nueva oportunidad para recuperar su mejor nivel en una liga altamente competitiva.

Con apenas 28 años, Edson Álvarez buscará escribir un nuevo capítulo en Europa y demostrar que todavía puede convertirse en uno de los referentes mexicanos en el futbol internacional. Si se concreta la operación, el Colonia será el cuarto club de su carrera profesional, después de América, Ajax, West Ham y su breve paso por el futbol turco.

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