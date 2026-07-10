“Vivimos con miedo”: Colombiano Jáminton Campaz rompe el silencio tras las amenazas de muerte por fallar ante Suiza

Lo que comenzó como una dolorosa eliminación para Colombia terminó convirtiéndose en un episodio mucho más grave. Jáminton Campaz, delantero de la selección cafetera, denunció haber recibido amenazas de muerte después de fallar una clara oportunidad de gol durante el partido frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

El atacante se convirtió en uno de los principales señalados por los aficionados tras la derrota en penales, situación que incluso habría provocado que no regresara a Colombia junto con el resto de la delegación, según diversos reportes de la prensa cafetera.

Campaz pidió respeto tras las amenazas

El futbolista ingresó al minuto 66 y fue uno de los revulsivos de Colombia durante la prórroga. Sin embargo, al minuto 115 tuvo la oportunidad más clara del encuentro después de un error de la defensa suiza, pero su disparo dentro del área terminó por encima del travesaño.

Posteriormente convirtió su penal en la tanda, aunque Colombia terminó cayendo 4-3 desde los once pasos.

Tras el partido, Campaz publicó un mensaje en redes sociales en el que lamentó la eliminación y, sin mencionar directamente las amenazas, dejó entrever la complicada situación que atraviesa.

“A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos”.

El delantero también hizo un llamado para detener los ataques.

“Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”.

Versiones apuntan a que no regresó con la selección

Diversos medios colombianos informaron que Campaz no viajó de regreso a Bogotá junto con el resto del plantel debido a motivos de seguridad, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente ni por el jugador ni por la Federación Colombiana de Futbol.

El caso ha generado gran preocupación en Colombia y reavivó el recuerdo de uno de los episodios más dolorosos en la historia del futbol del país: el asesinato de Andrés Escobar en 1994, días después de marcar un autogol durante el Mundial de Estados Unidos.

Actualmente, Jáminton Campaz milita en Rosario Central, de Argentina, y ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de compañeros de selección, futbolistas y aficionados, quienes condenaron las amenazas en su contra y pidieron que la rivalidad deportiva nunca rebase los límites del respeto.

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