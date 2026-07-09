El futuro de Andrés Guardado da un giro; aclara si será auxiliar de Rafael Márquez en la Selección Mexicana (VIDEO)

Durante los últimos días surgieron versiones que colocaban a Andrés Guardado como uno de los posibles integrantes del cuerpo técnico de Rafael Márquez en la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2030. Sin embargo, fue el propio exfutbolista quien salió a aclarar su situación.

El histórico capitán del Tricolor aseguró que, por ahora, no existe ningún acuerdo ni contrato firmado para incorporarse al nuevo proyecto de la selección nacional.

Guardado desmiente su llegada al cuerpo técnico de Márquez

En entrevista con Caracol Colombia, el exmediocampista negó que ya tenga asegurado un lugar junto a Rafael Márquez y explicó que toda la información que ha circulado corresponde únicamente a rumores.

“Eso es un rumor nada más. Yo no he sido contratado todavía por nadie. Ha surgido el rumor de que quieren que yo vaya para allá o trabaje con Rafa, pero eso es mentira; todavía no tengo ningún contrato firmado ni mucho menos”, afirmó.

Pese a ello, Guardado dejó claro que considera acertada la elección de Rafael Márquez como nuevo estratega nacional.

“Quién mejor que lo asuma que él. Después de estos años trabajando con el ‘Vasco’, conoce de sobra el proceso, a los jugadores que vienen y la base joven que dejó Javier. Le auguro un gran éxito con la selección”, comentó.

#Deportes | Andrés Guardado, referente del fútbol mexicano, habló con Cristian Pinzón (@Crispinllos) sobre la eliminación de la Selección en penales



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También habló del Mundial del Tricolor

Además de referirse a su futuro, el ‘Principito’ recordó la eliminación de México frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, aunque destacó el vínculo que logró construir el equipo con la afición durante el torneo.

“Fue un momento duro porque creíamos que era una gran oportunidad que dejamos escapar. Pero para México fue un gran Mundial en cuanto a expectativas; no había ninguna y al final conseguimos crear una comunión muy bonita con el país, algo que hacía mucho tiempo no se vivía”, señaló.

Guardado también dedicó palabras de reconocimiento a Julián Quiñones, quien firmó una destacada actuación en la Copa del Mundo con cuatro anotaciones.

“Demostró la calidad que tiene. En México siempre existían dudas con los naturalizados y él las derrumbó de golpe, demostrando el amor y el cariño que siente por México y por qué decidió representar a este país”, concluyó.

Mientras la Selección Mexicana inicia una nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez, Andrés Guardado dejó claro que, por ahora, su nombre todavía no forma parte oficialmente del nuevo cuerpo técnico del Tricolor.

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