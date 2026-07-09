Gilberto Mora vuelve a casa como héroe: pasajeros lo ovacionan en pleno avión tras el Mundial 2026 (VIDEO)

El futbolista de Xolos regresó a casa después de su histórica participación mundialista.

Gilberto Mora continúa viviendo momentos inolvidables después de su histórica participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Horas después de graduarse de la preparatoria, el joven futbolista emprendió su regreso a Tijuana para incorporarse a los Xolos, donde fue recibido de una manera muy especial.

Durante el vuelo hacia la frontera, los pasajeros sorprendieron al mediocampista con una espontánea ovación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Los pasajeros no dejaron pasar la oportunidad

Una vez que el avión aterrizó en Tijuana, la tripulación anunció la presencia del futbolista mexicano entre los pasajeros.

De inmediato comenzaron los aplausos dentro de la aeronave, mientras varios aficionados le gritaban:

“¡Bravo, Mora!”

El joven de 17 años respondió con una sonrisa y agradeció el gesto de quienes compartieron el vuelo con él, protagonizando uno de los momentos más emotivos tras la participación del Tricolor en la Copa del Mundo.

‘¡VAMOS MORA!’



El futbolista chiapaneco @GilbertoMora_ fue ovacionado durante un vuelo en #Tijuana.

Los fans captaron cuando llegó a un avión y al reconocerlo le brindaron porras y aplausos. pic.twitter.com/TQL61NcGQt — Tinta Fresca Chiapas (@tinta_fresca) July 9, 2026

También fue reconocido en el aeropuerto

Las muestras de cariño no terminaron al bajar del avión.

Ya en las instalaciones del aeropuerto, varios aficionados aprovecharon para acercarse a Gilberto Mora, pedirle fotografías, autógrafos y felicitarlo por el torneo que disputó con la Selección Mexicana.

El mediocampista atendió a los seguidores con paciencia y sencillez, consolidando aún más el cariño que ha despertado entre la afición mexicana.

Una de las grandes revelaciones del Mundial

Gilberto Mora fue uno de los nombres que más llamó la atención durante el Mundial 2026.

El futbolista de Xolos disputó cuatro de los cinco partidos de México en el torneo y terminó convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Su actuación fue tan destacada que incluso Jude Bellingham le pidió intercambiar camisetas al finalizar el partido entre México e Inglaterra, además de acercarse para consolarlo tras la eliminación del Tricolor.

Ahora piensa en el Apertura 2026

Después de cerrar una semana inolvidable —con Mundial, graduación y ahora una ovación durante su vuelo—, Gilberto Mora cambia completamente el enfoque.

El juvenil reportará con Xolos de Tijuana para preparar el inicio del Apertura 2026, torneo en el que el conjunto fronterizo debutará el próximo 16 de julio frente a Tigres en el Estadio Caliente.

Con apenas 17 años, el mediocampista sigue acumulando experiencias que confirman que su nombre ya ilusiona no solo a la afición de Tijuana, sino también a millones de seguidores de la Selección Mexicana.

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