¿Qué le hizo Kylian Mbappé? Senadora paraguaya Celeste Amarilla pierde la paciencia y lo llama “hijo de put…”

Mbappé volvió a estar en el centro de la polémica después del Francia vs Paraguay.

La polémica entre la senadora paraguaya Celeste Amarilla y Kylian Mbappé sumó un nuevo capítulo tras la eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026. La legisladora volvió a lanzar duras críticas contra el delantero francés, a quien incluso insultó públicamente durante una sesión ordinaria.

Amarilla aseguró que el motivo de su molestia fue la actitud que, según su versión, tuvo Mbappé con el arquero paraguayo Orlando Gill una vez concluido el encuentro entre Francia y Paraguay.

“Este hijo de puta le negó la mano”

Durante su intervención, la senadora explicó que el saludo representa una muestra de respeto muy arraigada en la cultura paraguaya y lamentó que, según ella, el atacante francés ignorara el gesto del guardameta.

“El saludo es típico. El buenos días, buenas tardes. Es un ritual paraguayo. ¿Qué nos enojó? Que cuando Orlando Gill, un niño que estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, este hijo de pu... le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés, eso no lo hubiera hecho un francés nunca”, expresó.

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes sociales, ya que no es la primera vez que la legisladora protagoniza una controversia relacionada con el futbolista francés.

🗣️😡‼️ CELESTE AMARILLA vuelve a INSULTAR a Kylian Mbappé: "Este hijo de put*; no es francés"



"El saludo es típico. El buenos días, buenas tardes. Eso es un ritual paraguayo. ¿Qué nos enojó? Que cuando Orlando Gill, un niño, estaba jugando ante el mundo y le pasó la mano -a… https://t.co/hMtyKgvF09 — Madrid Sports (@MadridSports_) July 8, 2026

No es la primera polémica con Mbappé

Semanas atrás, Celeste Amarilla ya había provocado indignación internacional tras referirse a Mbappé con comentarios considerados racistas, episodio que incluso provocó pronunciamientos de organismos internacionales y del entorno del jugador.

Ahora, tras la derrota paraguaya frente a Francia, la legisladora retomó sus críticas, aunque esta vez centradas en la supuesta actitud del delantero hacia Orlando Gill.

Deschamps salió en defensa de su capitán

Mientras la controversia crecía fuera de la cancha, el seleccionador francés Didier Deschamps respaldó públicamente a Mbappé y aseguró que el atacante permanece totalmente concentrado en la búsqueda del título mundial.

“Kylian está bien a nivel mental. Ha pasado, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mental y físicamente. Está concentrado porque sabe que el siguiente partido será muy duro”, declaró el técnico francés en conferencia de prensa.

Francia enfrentará ahora los cuartos de final del Mundial 2026 con Mbappé como una de sus principales figuras, mientras la polémica por las declaraciones de la senadora paraguaya continúa generando debate fuera del terreno de juego.

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