Futbol Internacional

Argentina vs Suiza: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de cuartos de final del Mundial 2026

El vigente campeón del mundo se mide a una de las revelaciones del torneo en un duelo que promete emociones de principio a fin

Lionel Messi buscará liderar a Argentina hacia las Semifinales del Mundial 2026.
Lionel Messi buscará liderar a Argentina hacia las Semifinales del Mundial 2026. Foto: La Razón
Por:
Iván Cuapio Escobar

Argentina continúa firme en la defensa del título y este sábado afrontará un nuevo reto cuando se mida ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste llega impulsada por la épica remontada de 3-2 sobre Egipto, mientras que los europeos avanzaron tras eliminar a Colombia desde la tanda de penales.

El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde ambas selecciones buscarán un lugar entre las cuatro mejores del torneo.

¿Cuándo y dónde ver el Argentina vs Suiza?

El partido de los Cuartos de Final del Mundial 2026 se jugará:

TE RECOMENDAMOS:
El peculiar video convirtió al 'Ángel de la Independencia' en uno de los virales del Mundial 2026.
Fuera de Canchas

Las quesadillas curan todo: el “Ángel de la Independencia” protagoniza el video viral del Mundial 2026 (VIDEO)

  • Fecha: Sábado 11 de julio
  • Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Kansas City
  • Streaming: ViX Premium

Así llegan Argentina y Suiza

Argentina sufrió más de lo esperado para eliminar a Egipto. Después de estar dos goles abajo en el marcador, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni reaccionó con anotaciones de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para sellar una de las remontadas más emocionantes del torneo.

Suiza, por su parte, protagonizó otro partido dramático al igualar sin goles frente a Colombia y conseguir el pase a cuartos de final gracias a una destacada actuación en la tanda de penales.

Posibles alineaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
  • Suiza: Gregor Kobel; Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria (o Silvan Widmer); Granit Xhaka, Remo Freuler; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Ardon Jashari; Breel Embolo.

Antecedentes entre Argentina y Suiza

Las selecciones se han enfrentado dos veces en Copas del Mundo y ambos encuentros terminaron con victoria para Argentina.

  • Inglaterra 1966 (Fase de Grupos): Argentina 2-0 Suiza.
  • Brasil 2014 (Octavos de Final): Argentina 1-0 Suiza, con un agónico gol de Ángel Di María al minuto 118 tras asistencia de Lionel Messi.

Ahora, doce años después de aquel inolvidable duelo en Brasil, ambas selecciones vuelven a encontrarse en una instancia de eliminación directa con el pase a las Semifinales del Mundial 2026 en juego.

ice

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Aficionada revela que a su prima le llaman Erling Haaland.
Copa del Mundo

¿La niña Haaland? Aficionada revela que a su prima la llaman como al futbolista noruego (VIDEO)


Google Reviews