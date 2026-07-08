Argentina vs Suiza: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Argentina continúa firme en la defensa del título y este sábado afrontará un nuevo reto cuando se mida ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste llega impulsada por la épica remontada de 3-2 sobre Egipto, mientras que los europeos avanzaron tras eliminar a Colombia desde la tanda de penales.

El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde ambas selecciones buscarán un lugar entre las cuatro mejores del torneo.

¿Cuándo y dónde ver el Argentina vs Suiza?

El partido de los Cuartos de Final del Mundial 2026 se jugará:

Fecha: Sábado 11 de julio

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Kansas City

Streaming: ViX Premium

Así llegan Argentina y Suiza

Argentina sufrió más de lo esperado para eliminar a Egipto. Después de estar dos goles abajo en el marcador, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni reaccionó con anotaciones de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para sellar una de las remontadas más emocionantes del torneo.

Suiza, por su parte, protagonizó otro partido dramático al igualar sin goles frente a Colombia y conseguir el pase a cuartos de final gracias a una destacada actuación en la tanda de penales.

Posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Suiza: Gregor Kobel; Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria (o Silvan Widmer); Granit Xhaka, Remo Freuler; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Ardon Jashari; Breel Embolo.

Antecedentes entre Argentina y Suiza

Las selecciones se han enfrentado dos veces en Copas del Mundo y ambos encuentros terminaron con victoria para Argentina.

Inglaterra 1966 (Fase de Grupos): Argentina 2-0 Suiza.

Brasil 2014 (Octavos de Final): Argentina 1-0 Suiza, con un agónico gol de Ángel Di María al minuto 118 tras asistencia de Lionel Messi.

Ahora, doce años después de aquel inolvidable duelo en Brasil, ambas selecciones vuelven a encontrarse en una instancia de eliminación directa con el pase a las Semifinales del Mundial 2026 en juego.

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