México logró histórico lugar en el Mundial 2026: ¿por qué quedó por encima de Brasil y Portugal?

El paso perfecto en la fase de grupos impulsó al Tricolor hasta el noveno lugar del Mundial.

La Selección Mexicana cerró su participación en el Mundial 2026 con un resultado histórico. A pesar de la eliminación frente a Inglaterra en los Octavos de Final, el equipo dirigido por Javier Aguirre terminó ubicado en el noveno lugar de la clasificación general, su mejor actuación en una Copa del Mundo en los últimos 40 años.

El Tricolor fue el mejor equipo entre todos los eliminados en Octavos de Final, superando incluso a selecciones como Brasil, Portugal y Alemania, que llegaron al torneo como candidatas a pelear por el título.

Fase de Grupos perfecta para el Tricolor

La clasificación final de la FIFA toma en cuenta los puntos obtenidos, la diferencia de goles y los tantos anotados durante el torneo.

México firmó una fase de grupos perfecta con tres victorias consecutivas, sin recibir goles y con seis anotaciones a favor. Posteriormente derrotó a Ecuador en Dieciseisavos de Final con marcador de 2-0, manteniendo intacta su portería.

Aunque cayó 3-2 frente a Inglaterra en los Octavos de Final, el Tricolor acumuló números suficientes para finalizar como la mejor selección eliminada en esa ronda.

Al concluir su participación, México registró:

4 victorias (consecutivas) y 1 derrota.

Diferencia de goles de +7.

10 goles anotados.

Apenas 3 goles recibidos.

Con esos registros terminó por delante de Colombia, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Canadá, Egipto y Paraguay entre los equipos eliminados en Octavos.

La mejor actuación desde México 1986

El noveno lugar representa la mejor posición de México en una Copa del Mundo desde 1986, cuando el equipo nacional alcanzó los Cuartos de Final y terminó en el sexto puesto, aunque en aquella edición participaron menos selecciones.

La otra mejor actuación del Tricolor llegó en 1970, también como anfitrión, cuando igualmente concluyó sexto tras ser eliminado por Italia en Cuartos de Final.

En torneos disputados fuera del país, el mejor registro de México había sido el décimo lugar obtenido en Brasil 2014.

Si bien el objetivo de llegar al famoso quinto partido volvió a escaparse tras la derrota frente a Inglaterra, el desempeño mostrado durante gran parte del torneo permitió que México cerrara el Mundial 2026 con una de las mejores actuaciones de su historia reciente y con la mejor clasificación mundialista en cuatro décadas.

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