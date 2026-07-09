Tour de France: Así va la clasificación general tras la Etapa 6 y el lugar de Isaac del Toro

El Tour de France ya lleva seis etapas completadas y la clasificación se va encaminando, aunque aún faltan 15 carreras por disputarse en la competencia. Isaac del Toro lleva dos podios y una victoria en el torneo, además de ser la mano derecha de Tadej Pogacar en el Tour para apoyarlo en cada kilómetro.

Después de la sexta etapa en el Tour de France, Tadej Pogacar se quedó con la primera posición de la clasificación e Isaac del Toro subió hasta el tercer puesto de la tabla para pelear por el podio final de la competencia y en una de esas por el campeonato del torneo.

💥 AND THAT’S ANOTHER WIN FOR TADEJ POGACAR! The Slovenian takes the win at Gavarnie-Gèdre! 🇸🇮



💥 ET DE DEUX POUR TADEJ POGACAR ! Le Slovène s'impose à Gavarnie-Gèdre ! 🇸🇮



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Así va la clasificación general del Tour de France 2026

Aún quedan muchos kilómetros por recorrerse en el Tour de France, pero la clasificación de la competencia pone a Tadej Pogacar en el primer puesto del torneo con una diferencia de casi 3 minutos sobre el segundo lugar.

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1.- Tadej Pogacar - 21h 11′ 57′'

2.- Jonas Vingegaard - 21h 14′ 39′'

3.- Isaac del Toro - 21h 15′ 24′'

4.- Remco Evenepoel - 21h 15′ 27′'

5.- Juan Ayuso - 21h 15′ 31′'

6.- Paul Seixas - 21h 15′ 52′'

7.- Florian Lipowitz - 21h 15′ 57′'

8.- Lenny Martinez - 21h 16′ 18′'

9.- Mattias Skjelmose - 21h 16′ 54′'

10.- Mathias Vacek - 21h 19′ 07′'

Si el buen momento de Isaac del Toro continúa en el Tour de France, podríamos hablar en las siguientes etapas de una posible victoria del mexicano en la competencia o que se suba al podio junto a Tadej Pogacar tras culminar las 21 etapas de la competencia en Francia.

DCO