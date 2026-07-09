Revancha prematura entre Francia y Marruecos

A Marruecos le llegó pronto la revancha ante Francia en un Mundial. Solamente pasaron cuatro años para que el cuadro africano pudiera volver a enfrentar al europeo en este tipo de torneos.

En Qatar 2022, los galos pasaron por encima de los marroquíes con una pizarra de 2-0 y en aquella ocasión fue en las semifinales, por lo que los dirigidos por Didier Deshamps accedieron al duelo por el título que al final perdieron ante Argentina y Messi.

El Dato: el DT de Croacia, Zlatko Dalić renunció a su cargo después de una final (2018) y semifinal (2022).

Frente al único equipo de África que sigue en carrera en Norteamérica, Francia quiere confirmar hoy en las afueras de Boston sus credenciales de favorita para entreverarse entre los cuatro mejores por tercer Mundial consecutivo.

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El seleccionador francés Didier Deschamps espera un partido muy distinto al trámite áspero que fue el choque contra Paraguay en la ronda de octavos de final, resuelto con un gol de penalti de Kylian Mbappé en el segundo tiempo.

“El perfil de Marruecos no es el de Paraguay”, dijo Deschamps el martes. “Es un equipo excelente, realmente magnífico, con individualidades de primer nivel. No están aquí para jugar por jugar. Están aquí para ganar. Les gusta tener el balón, atacar y marcar goles”, añadió. “Tenemos que estar preparados, rendir al máximo y dar lo mejor de nosotros mañana contra este gran equipo”.

Deschamps confirmó que la apelación que los franceses sometieron por controversial tarjeta amarilla mostrada al astro Michael Olise durante la victoria en octavos de final del Mundial ante Paraguay fue rechazada el miércoles por la FIFA.

“No hubo ningún cambio en lo que respecta a la tarjeta amarilla de Olise”, señaló Deschamps. “Recibimos esta mañana la decisión de la FIFA de que se mantenía la tarjeta amarilla”.

Esto significa que si Olise recibiera otra amonestación sería suspendido para un posible partido de semifinales, ya sea contra España o Bélgica.

La Federación Francesa apeló la cartulina mostrada a Olise a los 97 minutos de la victoria 1-0 sobre Paraguay, tras su altercado con Matías Galarza Fonda.

Con casi un siglo de existencia, el primer Mundial fue en 1930 y el torneo lleva 22 ediciones. Los campeones: 12 de Europa, 10 de Sudamérica, cero del resto del planeta en conjunto. El elenco de cuartos de final de este año: seis de Europa, uno de Sudamérica, uno de África.

No es precisamente un conjunto que rompa con la historia. Dicho esto, parece que incluso algunos de los mejores jugadores de Europa están sorprendidos de lo bien que le ha ido a este Mundial.

“Pensé que no era posible hacer algunas cosas. Supongo que me equivoqué”, dijo el astro noruego Erling Haaland después de que su doblete fulminó a Brasil para avanzar a los cuartos de final la primera vez que su país llega tan lejos en un Mundial. “Pensé que no era posible hacer algunas cosas. Supongo que me equivoqué”, expresó el jugador.

Los anfitriones del torneo naufragaron en los octavos de final. América del Norte tuvo tres oportunidades de dar el gran salto este año en un Mundial de 48 equipos, el más grande de la historia, con Estados Unidos, México y Canadá como coanfitriones. Ninguno de esos equipos siquiera llegó a los cuartos de final.

“Tenemos que superar ese siguiente obstáculo. Intentar competir y vencer a los mejores del mundo, ése es nuestro próximo paso… Todavía hay otro paso que tenemos que dar”, comentó Christian Pulisic, el jugador referente de Estados Unidos, tras la abultada derrota 4-1 ante Bélgica en los octavos de final que mostró cuánto le falta a América del Norte.

Los tres anfitriones superaron con facilidad la fase de grupos y la nueva ronda de dieciseisavos de final. Entre sí, Estados Unidos, México y Canadá ganaron nueve de 12 partidos, con un acumulado de 20 goles. Como mínimo, las cosas parecían prometedoras. Luego llegaron los octavos y se estrellaron contra rivales de fuste.

Inglaterra eliminó 3-2 a México, Estados Unidos fue arrollado por Bélgica en un partido que fue desigual desde el inicio y Canadá sucumbió 3-0 ante Marruecos.

“Diferencias de nivel”, dijo la leyenda francesa Thierry Henry en su papel de analista en Fox tras la derrota de Estados Unidos. “El Mundial es distinto en la fase de grupos. La ronda de 32 no existía antes. Todos hicieron historia en la ronda de 32. Lamentablemente, un anfitrión, dos anfitriones, tres anfitriones, fuera. Eso es exactamente lo que no quieres en un Mundial. Eso me molesta”.

Si a Henry le incomoda imagínense cómo se sienten los canadienses, los mexicanos y los estadounidenses.

No ha habido un equipo de la CONCACAF (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol) en los cuartos de final del Mundial desde Costa Rica en 2014.

Antes de eso, fue Estados Unidos en 2002, en su mejor actuación en un Mundial desde que terminó tercero en 1930. Canadá nunca ha pasado de los octavos de final y México ha jugado en cada uno de los últimos nueve mundiales: llegó a los octavos en ocho de ellos, sin avanzar más en ese lapso.