Tricolor apuesta por continuidad con Rafa Márquez

Cinco veces mundialista con la Selección Mexicana, capitán en todas ellas, Rafael Márquez tiene a partir de ahora la encomienda de dirigir al equipo nacional en el proceso rumbo a la justa de 2030, lo que se había adelantado cuando en agosto de 2024 se sumó como auxiliar técnico de Javier Aguirre, a quien reemplaza tras la eliminación en octavos de final de Norteamérica 2026.

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), designó al legendario exdefensa como el encargado del timón nacional, dando continuidad al Proyecto Deportivo 2030, presentado cuando el Vasco arrancó su tercera etapa al frente del Tricolor, de cara a la próxima edición del magno evento de la FIFA, que se realizará en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay.

El Dato: Jugó su primer partido oficial con México el 30 de junio de 1999 en la victoria por 1-0 sobre Chile en la fase de grupos de la Copa América.

En un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol le dio las gracias a Javier Aguirre y a su cuerpo técnico por el compromiso, profesionalismo y liderazgo en estos dos años, asegurando que dejaron un “firme legado de trabajo, identidad y competitividad que fortalece las bases para la siguiente etapa del representativo nacional”, ahora en manos de Rafael Márquez.

Como jugador, el exzaguero originario de Zamora, Michoacán, defendió la camiseta nacional en 148 ocasiones entre 1997 y 2018. Jugó los Mundiales de Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, retirándose del Tricolor tras esta última edición.

En cuanto a títulos como seleccionado tricolor, Rafa Márquez ganó dos Copas Oro (2003 y 2011) y una Copa FIFA Confederaciones, ésta en 1999 en territorio nacional, luego de que el equipo dirigido entonces por Manuel Lapuente derrotó 4-3 a Brasil en una vibrante final celebrada en el Estadio Azteca.

19 partidos en Mundiales jugó Rafa Márquez

Como jugador, el Káiser comenzó su carrera con el Atlas en 1996 y tres años después se fue a Europa, donde el Mónaco fue su primer club. Su mejor etapa en el Viejo Continente la vivió con el Barcelona entre 2003 y 2010, lapso en el que formó parte del histórico sextete que los blaugranas consiguieron en 2009 al ganar liga, Copa del Rey, Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

Al salir del Barça se fue a la MLS para una breve etapa con el New York Red Bulls, club del que salió en 2012 para volver a la Liga MX para reforzar al León, con el que fue bicampeón en 2014. Puso fin a su carrera con el Hellas Verona en la Temporada 2015-2016.

Rafael Márquez Álvarez comenzó su carrera en la dirección técnica en 2020, en las categorías de formación del Real Alcalá. Dos años más tarde tomó las riendas del Barça Atlètic, donde registró 40 triunfos, 21 empates y 21 caídas en 82 compromisos.

A pesar de su poca experiencia como timonel, la FMF le confía la dirección técnica de México por lo que significó su presencia con el Tricolor en su etapa de futbolista y también por la experiencia que le dejó haber formado parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre estos últimos dos años.

El Káiser de Michoacán asume a una Selección Mexicana que bajo el mando de Javier Aguirre ganó 22 de 37 juegos entre 2024 y 2026, y que también obtuvo los dos títulos más importantes de la región, la Copa Oro y la Liga de Naciones de Concacaf, ambos en 2025.

El Vasco se va del Tricolor después de haber guiado al equipo azteca a su mejor desempeño en Copa del Mundo, pues en Norteamérica 2026 México tuvo una fase de grupos perfecta por primera vez; además, de que también ganó cuatro partidos en una misma edición, algo que nunca había conseguido.

En 1970 y 1986, también como local, la Selección Mexicana alcanzó los cuartos de final. Sin embargo, en la primera de ellas el certamen contó con 16 participantes y después de la fase de grupos seguían los cuartos de final; mientras que en la segunda el torneo tuvo 24 naciones y la primera fase de eliminación directa fue la de octavos de final.

El estratega Javier Aguirre registró 60 triunfos como entrenador de la Selección Mexicana tomando en cuenta sus tres etapas; de esas victorias, 21 fueron en su tercer proceso.

El Vasco es el tercer entrenador del Tricolor con más juegos ganados y el cuarto con más partidos dirigidos, al registrar 98, 34 de los cuales fueron de septiembre de 2024 a julio de 2026.

En cuanto a partidos oficiales al frente de la Selección Mexicana, de los cuales dirigió 50, Javier Aguirre acumuló 33 triunfos, nueve igualadas y ocho descalabros. Además, llevó al equipo a una racha de 12 juegos al hilo sin perder, algo que no ocurría desde 2015.

El exjugador de 47 años debutará al frente del Tricolor en la Fecha FIFA de septiembre próximo. Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol todavía no ha anunciado rivales, fechas ni sedes para dichos compromisos.

Dos meses después será su primer cotejo oficial, pues disputará los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en duelos que están programados para llevarse a cabo entre el 9 y 17 de noviembre. El sorteo de este torneo será el próximo 23 de julio. Se espera que pueda convencer a Andrés Guardado para que sea uno de sus auxiliares y porteriormente se haga cargo del Tricolor.