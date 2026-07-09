Quiñones, con el mismo balance que Colombia

Aunque no terminó de la manera deseada, el Mundial en casa fue más luz que oscuridad para la Selección Mexicana, que, entre muchas otras cosas, vio a Julián Quiñones tener una de las mejores actuaciones personales de un jugador azteca dentro del torneo, teniendo las mismas contribuciones de gol que países enteros anotaron.

Julián Quiñones participó directamente en cinco dianas de México durante la Copa del Mundo 2026. Sus cuatro goles y una asistencia representan la misma cantidad total de tantos que tuvo toda la plantilla de Colombia. Completó mejores registros que los arietes sudamericanos, opacando a la superestrella Luis Díaz, quien en el certamen sólo hizo un gol y repartió una asistencia.

Lo conseguido por el jugador del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita no es un dato manor, pues en 2023 recibió su carta de naturalización y de inmediato fue convocado por el Tricolor; pero sus primeras convocatorias generaron polémica, pues hubo personas que aseguraron que decidió jugar por México debido a que Colombia nunca lo eligiría. El torneo en Norteamérica demostró que hubiera sido de gran ayuda para los colombianos.

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, fue uno de los mejores extremos de la temporada, pero después de su anotación ante Uzbekistán en la primera jornada de grupos, no apareció más. El accionar ofensivo de la Sele se vio disminuido también por la mala forma de los otros atacantes como Luis Javier Suárez (Sporting CP), Cucho Hernández (Real Betis) y Jhon Córdoba (Krasnodar), quienes se fueron en blanco.

De los atacantes nominales de Colombia sólo Suárez anotó. Fuera de Lucho fueron los mediocampistas Jhon Arias y Jáminton Campaz los que marcaron, pero el defensa lateral Daniel Muñóz fue el máximo anotador de los cafeteros con dos celebraciones.

Julián Quiñones necesitó un solo torneo para ser el máximo anotador de México en Mundiales, igualando el registro de Luis Hernández y Javier Hernández. El Matador consiguió sus cuatro tantos durante Francia 1998, cuando marcó dos veces frente a Corea del Sur, uno contra Países Bajos y otro ante Alemania en los octavos de final. Por su parte, Chicharito repartió sus cuatro goles entre Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 y a selecciones como Francia, Argentina, Croacia y Corea.

Quiñones inició su carrera en Cali, pero dejó su equipo amateur para unirse a los Tigres de la UANL con tan sólo 17 años. El delantero prácticamente se terminó de formar en México. Estuvo en equipos de la Liga de Expansión MX, como Venados de Mérida, hasta que fue a préstamo a los recién ascendidos Lobos de la BUAP.

La Pantera sintió un profundo amor y conexión con el país, por lo que decidió jugar para la Selección Mexicana, rechazando en el proceso de naturalización a Colombia. Cuando jugaba para los Rojinegros del Atlas, el entrenador del conjunto sudamericano, Néstor Lorenzo, contactó personalmente a Quiñones, quien siempre tuvo claro la playera que quería vestir.