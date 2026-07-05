Conoce al UAE Team Emirates, el equipo de Isaac del Toro con el que compite en el Tour de France

Isaac del Toro es el nombre de uno de los mejores ciclistas mexicanos de la historia y el atleta de Ensenada, Baja California, compite con el UAE Team Emirates en el Tour de France, uno de los mejores equipos en el ciclismo mundial.

El atleta mexicano llegó al UAE Team Emirates en enero de 2024 y desde ese momento su carrera solo ha ido en crecimiento. El Torito firmó un contrato de tres años a fines de 2023 y lo más seguro es que renueve su contrato con el equipo de los Emiratos Árabes Unidos.

Mexico on top of the world! @ISAACDELTOROx1 wins stage 2 of @LeTour! 🦅🥇



After an incredible team effort on the streets of Barcelona, Torito launched a terrific move before the finish.



It’s a memorable 1️⃣-2️⃣ for Isaac and @TamauPogi ❤️#WeAreUAE | #TDF2026 pic.twitter.com/eaPBrOPjVX — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 5, 2026

El UAE Team Emirates, uno de Los mejores del ciclismo mundial

El UAE Team Emirates-XRG es un equipo de ciclismo que corre en la categoría de la UCI World Tour y es considerado uno de los mejores del mundo. Tadej Pogacar es una de sus máximas estrellas junto a Isaac del Toro, el joven revelación.

El equipo fue fundado en 2017 para representar a los Emiratos Árabes Unidos en la máxima categoría del ciclismo mundial. Fue en 2024 cuando logró firmar a la empresa XRG como su copatrocinador.

El UAE Team Emirates-XRG ha ganado varias veces el Tour de France y este año buscarán hacerlo con Isaac del Toro en el equipo, siendo la mano derecha de Tadej Pogacar en la búsqueda del título internacional.

When the King lifts his heir 🤩👑



Quand le roi soulève son héritier 🤩👑 @TeamEmiratesUAE #TDF2026 pic.twitter.com/IKoDrOgleV — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

Isaac del Toro y su ascenso triunfal en el ranking de la UCI

Isaac del Toro realizó su aparición triunfal dentro del ciclismo mundial cuando participó en el Giro de Italia, competencia en la que fue el mejor atleta joven y quedó en segundo lugar del torneo.

Después de eso, el mexicano comenzó a figurar en todas las competencias y terminó en el tercer lugar del ranking de la UCI, un logro que pocos ciclistas pueden presumir en su carrera profesional.

Desde que inició esta temporada, el mexicano tiene tres victorias en la campaña y una lesión lo privó de seguir cosechando títulos, pero logró estar a tiempo para competir en el Tour de France, un sueño para El Torito.

DCO