¿Quién es Tadej Pogačar, el ciclista que dejó ganar la Etapa 2 del Tour de France a Isaac del Toro?

Si Isaac del Toro pudo ganar la Etapa 2 del Tour de France mucho tiene que ver gracias a su compañero de equipo Tadej Pogačar, quien lo dejó pasar para que entrar en primer lugar y asi hacer historia para México.

El ciclista profesional esloveno Tadej Pogačar nació en Komenda el 21 de septiembre de 1998. Es considerado uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos y el rival a vencer en la actualidad. Al igual que Isaac del Toro pertenece al equipo UAE Team Emirates, pero él desde 2019. Destaca por su versatilidad para escalar, correr contrarreloj y ganar carreras clásicas.

Dentro del ciclismo se le conoce como “Pogi” y en su historial tiene victorias como Tour de France en 2020, 2021, 2024 y 2025 y el Giro de Italia en 2024. Ha ganado trece de los prestigiosos “Monumentos” del ciclismo. En el Tour de Flandes, Lieja-Bastogne-Lieja y el Giro de Lombardía.

El Torito soñaba con este momento y en una de las primeras etapas se está convirtiendo en uno de los favoritos para llevarse el título. El atleta de Ensenada, Baja California, se convierte en el primer mexicano en ganar una etapa del Tour de France desde Raúl Alcalá en 1990.

Isaac del Toro no pudo contener las lágrimas de emoción

El mexicano atacó en la subida de 700 metros hacia la meta para dejar a Pogacar en posición de ganar, pero el esloveno en cambio, redujo la velocidad y puso el brazo sobre el hombro del ciclista mexicano mientras lo dejaba cruzar la línea en primer lugar. Del Toro, de 22 años, se quedó boquiabierto, sorprendido por el gesto deportivo de Pogacar, que busca ganar la carrera por tercera vez consecutiva y por quinta en total.

Mientras que un exhausto Del Toro se sentó en el suelo para recuperar el aliento en un día caluroso, Pogacar se acercó para abrazar con fuerza a su compañero del equipo UAE Emirates-XRG, que se mostró emocionado tras conseguir su primera victoria de etapa en el Tour.