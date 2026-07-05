¿A qué hora juega México hoy contra Inglaterra? Horario ACTUALIZADO

Este domingo se define si la Selección Mexicana o Inglaterra pasará a cuartos de final en este Mundial; y pese a que desde el 1 de julio existía un horario oficial para el encuentro, este sufrió unos cambios en días previos al partido.

El partido de este 5 de julio es uno de los más esperados, pues el gran desempeño que ha tenido México durante el torneo llena de esperanza y grandes expectativas a los hinchas, quienes han viralizado la frase “¿Y si sí?”, haciendo alusión al posible avance del equipo.

El Estadio Ciudad de México ya se encuentra listo para el partido de este domingo, pues por medio de redes sociales se filtró un video de cómo lucen los lugares en el recinto antes de iniciar la justa.

Para #ElRecuerdo de hoy nos remontamos varios años atrás. 🤓



México ha enfrentado dos veces a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. Una en 1969, en la que quedó 0-0, y otra en 1985 cuando ganó 1-0 con gol de Luis Flores.#SomosMéxico 💯 pic.twitter.com/owd7NcdUQq — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

El horario del partido contra Inglaterra había sido modificado, pues se esperaba que este comenzara a las 12:00 horas posiblemente por las condiciones climáticas de la CDMX; sin embargo, se informó que continuará en el horario que había sido establecido desde el inicio.

Pese a que el horario del partido México contra Inglaterra se mantiene a las 18:00 horas de este domingo, se pronostica que al igual que en el partido contra Ecuador se activen protocolos de seguridad por las condiciones climáticas.

México se prepara para el partido de octavos de final

Además de los Fan Fest que existen desde el inicio del Mundial, diversas entidades y alcaldías se preparan para recibir personas en varios puntos del país para que puedan disfrutar del partido.

En la alcaldía Gustavo A. Madero se espera que, además de la transmisión gratuita, también se pueda disfrutar de un concierto después de que termine el encuentro, por lo que las personas que residen cerca de este lugar podrán celebrar en grande.

En diez municipios del Estado de México se instalarán pantallas para que las familias puedan disfrutar de este evento deportivo con seguridad y sin alcohol, pues se prioriza un ambiente familiar y de recreación saludable.

▶ #Video | ¿Qué jugador de México es el favorito de los aficionados? 🤔



⚽ Alejandro Ayala de La Razón Deportiva nos trae un sondeo en donde muestra cuál es el jugador mexicano preferido de los aficionados. 👇🏻



¿Cuál es tu favorito? 👇🏻



🎤: @AyalarAlejandro

📹: @rdrig_x… pic.twitter.com/cTWjHtH1Ta — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 5, 2026

La Secretaría de Salud reforzará la estrategia sanitaria, con la finalidad de tener una coordinación entre instituciones y la preparación necesaria para garantizar la atención oportuna de las personas que lo necesiten.

Adicionalmente, en la capital el Metrobús extenderá el horario de servicio, pues se espera que las y los mexicanos celebren en algunos puntos de la CDMX como ha ocurrido en los partidos anteriores.

Con información de Claudia Arellano y César Huerta

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