¡Espectacular! El Estadio Azteca luce con banderas de México en los asientos para el duelo ante Inglaterra (VIDEO)

Los asientos del Estadio Azteca tendrán banderas de México para el juego contra Inglaterra.

Cada asiento del Estadio Azteca tendrá una bandera de México este domingo 5 de julio para el partido contra Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, cotejo en el que el Tricolor buscará seguir haciendo historia.

En redes sociales se filtró un video en el que se observan las insignias colocadas en cada uno de los lugares de las tribunas del Coloso de Santa Úrsula, con la intención de que pese más que nunca para que la Selección Mexicana derrote al equipo de la rosa y consiga su pase a los cuartos de final del certamen de la FIFA.

En 24 horas el @EstadioBanorte será un manicomio verde apoyando a @miseleccionmx 🤩🇲🇽



¡Más de 80,00 banderas de México en la tribuna!#SomosMéxico pic.twitter.com/vDrtVRMNOi — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) July 5, 2026

La mayoría de los más de 80,000 espectadores que se den cita en el Estadio Azteca apoyarán a México, y las banderas en cada asiento del legendario recinto harán más visible el respaldo del público hacia el equipo dirigido por Javier Aguirre.

México, por histórico triunfo ante Inglaterra

La Selección Mexicana busca este 5 de julio contra Inglaterra apenas su segundo triunfo en la historia en unos octavos de final de Copa del Mundo.

El primero lo consiguió también en el césped del Estadio Azteca, en la edición de 1986, con el 2-0 sobre Bulgaria. Aquel Tricolor estaba bajo la dirección técnica del serbio Bora Milutinovic. Manuel Negrete y Raúl Servín fueron los autores de los goles.

EVG