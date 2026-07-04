Thomas Tuchel queda maravillado con el Estadio Azteca y lanza tremendo elogio al recinto mundialista (VIDEO)

Thomas Tuchel visitó el Estadio Azteca para estar en conferencia de prensa previo a enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026 y el entrenador de los Tres Leones elogió el recinto mundialista, el cual recibe su tercera Copa del Mundo en la historia.

“Es mucho más bonito de lo que esperaba, una vez que aterrizamos nos dimos cuenta de la emoción, la alegría y la entrega que tiene la población por la Copa del Mundo. Desde el principio me di cuenta que iba a ser un gran partido, a la altura de la Copa del Mundo, estamos en un país icónico, en un estadio icónico y vamos a jugar contra México en el Estadio Azteca”, comentó Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra sobre el Estadio Azteca:



"Mucho más bonito de lo que esperaba", #SomosMéxico pic.twitter.com/S6a8mwe7nf — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) July 5, 2026

Thomas Tuchel e Inglaterra entrenaron en Cantera

Inglaterra llegó a la Ciudad de México 48 horas antes de enfrentar a México en el Estadio Azteca y los Pumas le prestaron a los Tres Leones sus instalaciones para entrenar en una de las zonas más altas de la capital del país.

Esta tarde la Selección de Inglaterra asistió a las instalaciones de los Pumas para realizar su entrenamiento previo a medirse a la Selección Mexicana y varios aficionados estuvieron a las afueras de Cantera para recibir a los ingleses.

El Estadio Azteca ya se prepara para una noche mítica en la Copa del Mundo 2026 y a horas del arranque se vieron las butacas del recinto con miles de banderas de México, que los aficionados asistentes ocuparán para alentar a la Selección Mexicana la tarde del domingo.

DCO