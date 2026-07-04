Copa del Mundo

Checo Pérez se encara con la afición inglesa y les deja un recadito previo al México vs Inglaterra (VIDEO)

México e Inglaterra se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 y este fin de semana se corre el Gran Premio de Gran Bretaña

Checo Pérez mandó mensaje a la afción inglesa.
Checo Pérez mandó mensaje a la afción inglesa. Foto: Reuters
Por:
Diego Chávez Ortiz

Checo Pérez estuvo en un evento durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña y dejó un mensaje hacia la afición de Inglaterra de cara al partido de octavos de final entre México y los Tres Leones.

El piloto mexicano estaba en el escenario junto a Valtteri Bottas y comenzó a hablar sobre el partido de mañana en el Estadio Ciudad de México, el jalisciense les dijo que prepararan todo para el encuentro y que la copa no va a regresar a casa este año, replicando la famosa canción de “It’s coming home”.

“Quiero agradecer a todos aquí, asegúrense de hacer todo hoy y mañana, porque mañana, porque mañana en la noche va a ser un momento muy duro para muchos de ustedes. Va a ser difícil, lo intentaremos y la copa no va a volver a casa este año” comentó Checo Pérez.

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Checo Pérez busca ganar en un fin de semana histórico

Checo Pérez va a estar corriendo este fin de semana en Gran Bretaña, país que va a enfrentar a México en el Estadio Azteca y que mejor que inicie con una victoria en suelo enemigo para darle ánimos a la Selección Mexicana.

Después de la carrera en Silverstone, el equipo de Javier Aguirre se enfrentará a Inglaterra por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026, un encuentro eléctrico que promete muchísimas emociones.

Seguramente Checo Pérez estará viendo el partido desde Gran Bretaña, con la camiseta del Tricolor bien puesta. El compromiso arranca a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO

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