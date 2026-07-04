¿De quién fue la culpa? Checo Pérez habla del choque con Fernando Alonso en el GP de Gran Bretaña

Durante el sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 el piloto mexicano Checo Pérez sufrió una penalización de 10 segundos por chocar por la espalda a Fernando Alonso. El de Cadillac minimizó lo sucedido al señalar que “tenía mucho viento de cola y toqué un poquito a Fernando”.

El accidente se presentó en la primera vuelta de la carrera corta, pero su suficiente para condenar a Pérez a la última posición de la cita. Checo reconoció de inmediato su responsabilidad. “Lo siento chicos, eso fue mi error”, dijo a su equipo.

Checo P22: “Lo siento chicos, eso fue mi error” (el contacto con Alonso#BritishGP pic.twitter.com/aymHDXoVxH — Marie🌸 (@ma_fe79) July 4, 2026

“Perdí la posición con Fernando, intenté recuperarla pero cuando pisé el freno me golpeó viento en la parte trasera y bloqueé. Fernando me dio suficiente espacio, fue mi error y por ello tuve daño en el ala delantera”, comentó Pérez en el corralito.

Tras el accidente, Checo Pérez regresó a pits para cambiar la parte delantera de su carro (nariz con el alerón delantero) y seguir en la disputa, pero con el castigo era complicado terminar en la zona de puntos.

Nano, dos veces campeón de la máxima categoría del deporte motor, no ofreció declaraciones al finalizar la carrera sprint en el GP de Gran Bretaña. El coche del piloto de Aston Martin hizo un trompo y terminó fuera de la pista.

Checo: “Perdí la posición con Fernando, intenté recuperarla pero cuando pisé el freno me golpeó viento en la parte trasera y bloqueé. Fernando me dio suficiente espacio, fue mi error y por ello tuve daño en el ala delantera.



Al menos pudimos analizar bien el auto en aire limpio… — Marie🌸 (@ma_fe79) July 4, 2026

Antonelli gana la carrera corta en Silverstone

Kimi Antonelli volvió a la senda del triunfo el sábado al negarle a Lewis Hamilton una victoria en casa que habría entusiasmado al público en la carrera sprint previa al Gran Premio de Gran Bretaña. ″¡Vamos! ¡Vamos!”, dijo Antonelli a su equipo por radio tras llevarse la victoria.

Hamilton arrancó desde la pole y contuvo a Antonelli hasta la vuelta ocho de 17, cuando el italiano lo superó con la ayuda de la potencia eléctrica de su auto.

“Fueron 10 primeras vueltas muy divertidas con Lewis; los dos estábamos empujando muy fuerte. Obviamente, el impulso está ahí y estamos haciendo un gran trabajo junto con el equipo”, señaló más tarde.

La carrera fue un ejemplo claro de la F1 en 2026, con la estrategia de cargar y desplegar potencia eléctrica como elemento central de las batallas en pista.

Eso permitió que pilotos como Lando Norris intercambiaran posiciones con sus rivales vuelta tras vuelta, pero también implicó que los pilotos levantaran el pie en las curvas rápidas más conocidas de Silverstone para recargar energía.

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