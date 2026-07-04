Andrea Kimi Antonelli gana la sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de F1; Checo Pérez, último

La salida de la sprint del GP de Gran Bretaña de F1

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli se llevó la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de F1, un gran resultado para el volante de Mercedes, que suma puntos importantes de cara a la clasificación y carrera del domingo.

Por su parte, el mexicano Sergio Checo Pérez, de Cadillac, fue último luego de tener una sanción de 10 segundos por un incidente con el español Fernando Alonso en la vuelta 1.

Andrea Kimi Antonelli superó a Lewis Hamilton, de Ferrari, quien arrancó en la pole, pero no pudo mantener la posición de honor ante el ritmo del joven italiano. El tercer lugar fue para Lando Norris, quien evito en doble podio de Mercedes al mantener a raya a George Russell, quien finalizó cuarto.

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Resultados de la sprint del GP de Gran Bretaña de F1

P1Andrea Kimi Antonelli

P2 Lewis Hamilton

P3 Lando Norris

P4 George Russell

P5 Charles Leclerc

P6 Max Verstappen

P7 Oscar Piastri

P8 Liam Lawson

P9 Isack Hadjar

P10 Arvid Lindblad

P11 Pierre Gasly

P12 Franco Colapinto

P13 Nico Hülkenberg (bajo investigación FIA, track limits en Copse)

P14 Gabriel Bortoleto

P15 Oliver Bearman

P16 Esteban Ocon

P17 Carlos Sainz

P18 Alexander Albon

P19 Valtteri Bottas

P20 Fernando Alonso

P21 Lance Stroll

P22 Sergio Pérez

Este mismo día se realiza la qualy para la carrera del domingo del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, llegará con ánimos renovados luego de obtener una gran conquista en la cita corta.

Los volantes tendrán una pequeña pausa antes de retomar la pista de Silverstone, el circuito más famoso del calendario y en donde los conductores enfrentan varios retos con las nuevas unidades de potencia.

“Este va a ser el fin de semana más inédito en términos del despliegue de potencia. Todos los pilotos hemos estado hablando en el chat de pilotos sobre lo mala que va a ser la potencia en este circuito. Nos quedamos sin batería”, comentó Hamilton antes de la carrera.

La estrella de Ferrari dijo que los autos rodarán a menor velocidad con las baterías vacías, porque necesitan zonas de frenada fuerte para recargar la energía eléctrica, que es crucial para su funcionamiento.

“Normalmente el motor va aullando cuando entras en Copse, y te aferras con todas tus fuerzas mientras pasas por ahí a fondo. Este año, el motor irá en inercia”, afirmó . “ Maggotts y Becketts simplemente no se va a sentir igual porque creo que tienes que levantar y dejar rodar, o algo así, durante un periodo de tiempo. Es un circuito completamente diferente”, explicó Hamilton.

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