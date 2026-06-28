F1: Así va el Campeonato de Pilotos 2026 tras el GP de Austria y la victoria de George Russell

El podio del GP de Austria con la victoria de George Russell

Se corrió el Gran Premio de Austria, una nueva cita de la campaña 2026 de la Fórmula 1, en donde el británico George Russell se quedó con el triunfo y recortó distancia con el líder Andre Kimi Antonelli en el Campeonato de Pilotos.

Con su triunfo Russell llegó a 131 puntos, pero el italiano Antonelli sigue estando a la cabeza de la F1 con 171 unidades. Mercedes mantiene a sus dos conductores en la cima de la clasificación, aunque en el tercer sitio poco a poco Lewis Hamilton aprieta.

El inglés, volante de Ferrari, suma 125 puntos y se encuentra en su mejor campaña desde que llegó al equipo italiano. Abajo del siete veces campeón de la F1 se encuentran los volantes de McLaren; Oscar Piastri y Lando Norris con 80 y 79 puntos, respectivamente.

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Kimi Antonelli retains the lead at the top, but George Russell moves back into P2 ⬆️👀



The Drivers' Standings are IN! 👊#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/OmtblWPSLm — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Así marcha el Campeonato de Pilotos de la F1

Kimi Antonelli-Mercedes-171 George Russell-Mercedes-131 Lewis Hamilton-Ferrari-125 Oscar Piastri-McLaren-80 Lando Norris-McLaren-79 Charles Leclerc-Ferrari-79 Max Verstappen-Red Bull Racing-73 Isack Hadjar-Red Bull Racing -42 Pierre Gasly-Alpine-41 Liam Lawson-Racing Bulls-30

Russell reafirma sus aspiraciones por el titulo de la F1

George Russell está firmemente en la pelea por el título de la Fórmula 1 tras convertir su controversial primera posición en parrilla de salida en una victoria dominante en el Gran Premio de Austria.

Russell controló la carrera de principio a fin y contuvo el ataque de Max Verstappen, de Red Bull. Su compañero en Mercedes y líder del campeonato, Kimi Antonelli, tuvo que conformarse con el tercer puesto después de acercarse a Verstappen en la última vuelta.

Es la primera victoria de Russell, excluidas las carreras sprint, desde el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada. “Buen resultado del equipo, bien hecho a todos”, dijo.

Lewis Hamilton y Ferrari no lograron aprovechar su triunfo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya hace dos semanas y el siete veces campeón terminó el quinto lugar y su compañero Charles Leclerc en octavo.

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