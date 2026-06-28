¿Por qué abandonó Checo Pérez el GP de Austria de Fórmula 1? Una nueva falla en su carro lo dejó fuera

Sergio Checo Pérez vivió otro fin de semana para el olvido en la Fórmula 1, pues abandonó el Gran Premio de Austria por un problema de sobrecalentamiento en el sistema de frenos en el monoplaza de Cadillac. Incluso su compañero Valtteri Viktor Bottas también quedó fuera por el mismo tema, que dejó a ambos pilotos sin posibilidad de completar la carrera en el Red Bull Ring.

Checo Pérez ha batallado toda la campaña con desperfectos en su coche y en Austria no fue la excepción. El intento calor y las exigencias del circuito provocaron un incremento en la temperatura de los frenos de su monoplaza. Con el paso de las vueltas, el sistema de frenado empezó a fallar e incluso se les vio un poco de humo. Cadillac optó por retirar ambos vehículos.

The MAC-26 duo will retire as both cars struggle with overheating brakes.#AustrianGP — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 28, 2026

Lo ‘peor’ para Pérez Mendoza es que ahora tuvo que dejar la carrera tan solo en la cuarta vuelta. “El dúo MAC-26 se retirará, ya que ambos coches luchan con frenos que se sobrecalientan”, informó Cadillac en sus redes sociales sobre el abandono de ambos conductores.

Con este resultado, Sergio Pérez se marcha de Austria sin puntos y con la mira puesta en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde tanto el piloto mexicano como Cadillac buscarán dejar atrás un fin de semana marcado por los problemas mecánicos y recuperar terreno en el campeonato.

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