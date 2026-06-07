¿Qué dijo Checo Pérez después de la penalización que le impidió sumar sus primeros puntos con Cadillac?

Checo Pérez rompió el silencio tras la penalización que sufrió en el Gran Premio de Mónaco de F1.

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez mandó un mensaje a sus seguidores, en el cual lamentó no haber sumado sus primeros puntos con Cadillac en la Fórmula 1 (F1) 2026, durante el Gran Premio de Mónaco, luego de la penalización de 10 segundos de la que fue objeto por parte de la FIA, con la cual bajó del sitio 10 al 15.

“Fue una pena la penalización. Creo que hubiese sido un logro increíble para el equipo. Fue una carrera muy complicada, sobre todo por las vibraciones; en algunos momentos pensamos en abandonar porque era muy difícil, pero no nos rendimos, seguimos presionando”, dijo al inicio del clip el volante tapatío.

Not the outcome we wanted, but the journey continues. Never give up. pic.twitter.com/HRaJrMFWil — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 7, 2026

Checo Pérez fue sancionado con 10 segundos debido a que su Cadillac estaba fuera de posición en la parrilla de salida después de la reanudación de la misma, tras la bandera roja.

Checo Pérez valora el resultado en el Gran Premio de Mónaco

A pesar del trago amargo de la penalización que le impidió sumar sus primeras unidades con Cadillac, Checo Pérez resaltó el gran desempeño que tuvo en el Circuito de Mónaco.

“Fue una lástima la penalización, ya que no nos benefició la resalida; pero así son las cosas, lo que para nada le quita méritos al resultado de hoy”, aseveró Pérez Mendoza.

Checo Pérez, quien este 2026 volvió a la F1 tras un año sabático, también hizo énfasis en haber escalado hasta el décimo lugar luego de adelantar a varios monoplazas.

Not the ending we hoped for.



SP11 crossed the line in P10, but a post-race review upheld a penalty for a false start on the restart, dropping us down the order. pic.twitter.com/qjuXQULQXT — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 7, 2026

“Después de una mala resalida, completé una primera vuelta impresionante, adelanté a muchos coches y al final terminamos en la décima posición”, subrayó el piloto jalisciense.

¿En qué lugar va Checo Pérez en la F1 2026?

Checo Pérez se ubica en el sitio 21 de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 después de seis carreras disputadas en el calendario.

El oriundo de Guadalajara solamente se encuentra arriba del canadiense Lance Stroll (Aston Martin). Los otros volantes que tampoco han sumado en lo que va de la campaña son Nico Hülkenberg y Valtteri Bottas, este último coequipero de Pérez Mendoza.

Checo Pérez intentará sumar sus primeros puntos con Cadillac en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, la próxima parada en la F1 2026, carrera a desarrollarse del viernes 12 al domingo 14 de junio.

EVG