¡HISTÓRICO! Checo Pérez suma sus primeros puntos en la F1 con Cadillac en el GP de Mónaco

Checo Pérez volvió al GP de Mónaco después de un año de ausencia y el mexicano logró un gran resultado en el principado, una de las pistas favoritas del volante de Cadillac. Sergio Pérez, con un poco de suerte, logró sumar sus primeros puntos en la temporada de la F1, un logro que sabe a victoria dentro del equipo estadounidense.

El volante jalisciense terminó en la décima posición después de una bandera roja, siete abandonos y varias penalizaciones a sus contrincantes para poder sumar su primera unidad en la tabla general del Campeonato de Pilotos y romper la barrera de los cero puntos para Cadillac en el Campeonato de Constructores.