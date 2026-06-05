Checo Pérez tiene una gran actuación con Cadillac en F1; ¿cómo le fue en el GP de Mónaco?

Checo Pérez tuvo uno de los mejores arranques en la F1, pues desde hace mucho tiempo no tenía un buena sesión de práctica libre, al terminar en la posición 14 de la PL1 del Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más importantes del calendario.

El piloto mexicano demuestra que, a pesar de no tener un auto competitivo, es uno de los mejores conductores en un circuito callejero y en el Principado quedó más que comprobado. Checo se prepara ahora para la segunda práctica libre, después la qualy, para terminar con la carrera.

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El Gran Premio de Mónaco de F1 de este año tiene un limitador de velocidad que reduce la potencia eléctrica cuando el auto supera los 200 km/h (124 mph) por motivos de seguridad, y las nuevas piezas aerodinámicas móviles para 2026 destinadas a la velocidad en recta no se usarán en Mónaco.

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Mercedes, Red Bull y McLaren han colocado “aleroncitos” en miniatura en sus autos para obtener carga aerodinámica extra, en lugar de los componentes que normalmente moverían los alerones.

Las carreras en Mónaco tienden a ser procesiones, pero la clasificación es tensa y a menudo espectacular, más aún porque la posición en la parrilla es especialmente importante cuando adelantar en la carrera del domingo es casi imposible.

Con Cadillac en la parrilla para 2026, habrá dos autos más en pista para un total de 22. Eso podría convertir la clasificación en algo más parecido a una lotería, especialmente en la primera sesión, aún más abarrotada.

Russell le mete presión a su compañero Antonelli en Mónaco

El título de Fórmula 1 de Kimi Antonelli es “suyo para perderlo”, o al menos eso afirma George Russell, su compañero de Mercedes. De repente, en el Gran Premio de Mónaco de este fin semana quizá ambos puedan perder.

Antonelli, de 19 años, ha ganado cuatro carreras seguidas para abrir una enorme ventaja de 43 puntos y, entre él y Russell, Mercedes ha monopolizado todos los Grandes Premios este año. Ferrari y el ídolo local Charles Leclerc intentarán poner fin a esa racha esta semana.

Leclerc fue el más rápido en la primera práctica el viernes para confirmar sus pretensiones.

El Gran Premio de Canadá le dio picante a la lucha por el título cuando Russell y Antonelli pelearon rueda a rueda vuelta tras vuelta, hasta que una falla de motor en el monoplaza de Russell arruinó el espectáculo.

“Tienes un colchón tan grande que se siente como que solo puedes conservarlo o perderlo. Y creo que es suyo para perderlo”, comentó Russell el jueves. ”Así que mi mentalidad es disfrutar cada carrera, intentar ganar cada carrera. Solo necesito seguir siendo el tipo que sale por arriba, aunque sea él quien en este momento está consiguiendo los resultados”.

Mercedes ha tenido el auto a vencer durante todo el año, pero en Mónaco podría ser Ferrari el que esté al frente. Las máquinas de Leclerc y Lewis Hamilton tienen un turbocompresor más pequeño, lo que podría darles un impulso de potencia más rápido a la salida de las muchas curvas lentas.

“Si hay una pista en la que apostaría por nosotros, probablemente sea Mónaco”, dijo Leclerc, quien acaba de firmar un nuevo contrato con Ferrari.

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