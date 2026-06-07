¡OFICIAL! Checo Pérez recibe 10 segundos se sanción y se queda sin sus primeros puntos con Cadillac

Checo Pérez fue penalizado en el Gran Premio de Mónaco y se quedó sin sus primeros puntos con Cadillac en la F1 2026.

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez fue sancionado con 10 segundos en el Gran Premio de Mónaco luego de que Cadillac estaba fuera del cajón de salida. Con ello se le quitaron sus primeros puntos al tapatío con la escudería estadounidense en la Fórmula 1 2026.

Con esta sanción, a Pérez Mendoza se le quitó el primer punto que había cosechado desde su debut con el debutante equipo en el Gran Circo, pues la sanción lo hizo descender del décimo lugar al decimoquinto.

Sergio Pérez has been handed a 10-second time penalty after his front-right wheel was found to be outside of the starting box at the red flag restart.#FIA #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/w6vgmStpPH — FIA (@fia) June 7, 2026

¿Por qué se le quitó a Checo su primer punto con Cadillac?

Checo Pérez se metió en la lucha por los puntos durante el Gran Premio de Mónaco de la F1 2026, una carrera que estuvo repleta de incidentes en las calles del Principado, donde se registraron múltiples accidentes, la intervención del coche de seguridad y una bandera roja.

El nacido en Guadalajara cruzó la meta en el décimo sitio. Pero momentos después de la carrera fue investigado por estar fuera de posición en la parrilla de salida tras la reanudación de la misma, después de la bandera roja.

“Una vez que los comisarios examinaron el asunto, se le impuso una penalización de 10 segundos a Pérez, lo que hizo que el mexicano cayera del puesto 10 al 15, convirtiéndose así en el último clasificado del día”, señaló la Fórmula 1 en una nota al respecto que publicó en su sitio oficial.

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de la F1 2026?

La actividad de la F1 2026 no se detiene, pues la próxima carrera está programada para el próximo domingo 14 de junio.

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña es la siguiente cita para Checo Pérez y compañía. El joven italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, intentará extender su dominio en el campeonato en la carrera con sede en tierras españolas.

EVG