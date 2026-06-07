¡Orgullo tricolor! Laura Galván se proclama campeona del Medio Maratón de Chicago (VIDEO)

Laura Galván consiguió el primer lugar en el Medio Maratón de Chicago.

La mexicana Laura Galván se coronó este domingo en el Medio Maratón de Chicago, al cruzar la meta en 1 hora, 10 minutos y 11 segundos durante los 21 kilómetros de recorrido en la ciudad de los rascacielos.

La nacida en Guanajuato tuvo una destacada actuación en la competencia y con su constante ritmo logró despegarse de sus rivales principales, para así obtener un gran triunfo en uno de los compromisos más importantes del calendario internacional.

¡Mexicana 🇲🇽 Campeona 🏆!



Laura Galván 🇲🇽 gana el Medio Maratón de Chicago 🇺🇸🏃‍♀️en 1h:10min:11s ⏱️



"La Gacela de la Sauceda" se prepara para el Maratón olímpico de Los Ángeles 2028 👊 pic.twitter.com/6ka160exDT — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) June 7, 2026

Detrás de la mexicana Laura Galván se ubicaron la estadounidense Molly Born y la keniata Joyline Chemutai, quienes terminaron en la segunda y tercera posición del Medio Maratón de Chicago con tiempos de 1:11:58 y 1:14:00, de manera respectiva.

Otros importantes logros de Laura Galván

La victoria en el Medio Maratón de Chicago no es el único triunfo destacado de Laura Galván en lo que va del 2026.

En enero de este año, la marchista mexicana de 34 años de edad logró una nueva marca nacional en el Medio Maratón de Houston.

Laura Galván es una de las principales corredoras mexicanas a seguir en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Ya compitió en las justas de Tokio 2021 y París 2024.

EVG