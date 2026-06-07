Andrea Kimi Antonelli gana el GP de Mónaco de la F1; Checo Pérez termina en la posición 10

Andrea Kimi Antonelli sigue imparable en la temporada de la Fórmula 1 y este fin de semana se llevó la victoria en el Gran Premio de Mónaco para sumar su quinto trofeo de la campaña al hilo. El volante italiano aumenta su ventaja en el Campeonato de Pilotos para acercarse aún más a su primer título dentro del máximo circuito del automovilismo.

Max Verstappen fue el piloto que más sufrió en el arranque de la carrera, ya que al momento en que el semáforo se apagó, el monoplaza del neerlandés no respondió y tuvo que hacerse a un lado para evitar algún accidente. ‘Mad Max’ cayó 20 posiciones en la parrilla y por la radio su equipo le pidió que llevara el automóvil a los pits para retirarlo de la competencia en la primera vuelta.

KIMI ANTONELLI DOMINATES TO WIN IN MONACO! 🏆👏



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Checo Pérez recibió un castigo durante los primeros recorridos de la carrera. El mexicano rebasó la línea de su cajón tras la vuelta de formación, por lo que tuvo que ser penalizado. El mexicano tuvo un gran comienzo en la contienda; en la largada escaló cuatro posiciones, pero su sanción lo mandó de nuevo hasta los últimos puestos. El mexicano tuvo suerte y gracias a la bandera roja que se presentó en las últimas vueltas terminó en la décima posición para sumar sus primeros puntos.

Los dos Ferrari realizaron un gran trabajo durante la mayor parte del Gran Premio de Mónaco, pero no pudieron mantenerle el ritmo a Andrea Kimi Antonelli, quien durante las 78 vueltas se mantuvo en la punta, sin preocupación y con poca presión por parte de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El volantes británico se subió al podio con el italiano y el monegasco abandonó la carrera por un choque que tuvo en la recta final.

Con esta victoria, Andrea Kimi Antonelli suma 25 puntos para su causa y llega a 156 unidades en la tabla general del Campeonato de Pilotos. Cada carrera que pasa y el italiano se lleva el título, el trofeo de la F1 se acerca a las manos del joven de 19 años, que sería el volante con menos años en conseguirlo, aunque aún falta poco más de la mitad de la campaña por disputarse y todo puede ocurrir.

Durante el Gran Premio de Mónaco, varios pilotos se llevaron penalizaciones por diferentes incidentes. Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Franco Colapinto y Lance Stroll fueron castigados con cinco segundos por diferentes acciones dentro de la pista.

En la vuelta 60 apareció el safety car, que benefició a varios pilotos como Arvid Lindblad, quien no había entrado a los pits durante toda la competencia, y el volante de Racing Bulls logró mantenerse dentro del top 10. De igual forma, esta bandera amarilla ayudó a varios volantes a cumplir sus penalizaciones.

Lewis Hamilton suma su segundo podio consecutivo después de realizarlo hace dos semanas en el GP de Canadá junto a Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli. Durante el safety car, Charles Leclerc se molestó con su equipo por hacerlo entrar a los pits y no dejarlo en la pista para rebasar a su coequipero.

Sin embargo, el piloto monegasco sufrió un terrible choque en la vuelta 66 cuando perdió el control de su monoplaza y terminó impactando en el muro de contención. Leclerc tuvo que abandonar la competencia y la bandera roja se hizo presente en la competencia por una grieta que presentaba el asfalto en la curva 19.

La siguiente parada de la temporada será en España, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Barcelona el próximo domingo 14 de junio en la pista del Circuito de Barcelona-Cataluña en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO