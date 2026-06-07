F1: Así va el Campeonato de Pilotos 2026 tras el GP de Mónaco y la victoria de Andrea Kimi Antonelli

El Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 se pone cada vez más interesante, porque en las primeras seis carreras, Mercedes ha demostrado que tiene el mejor monoplaza de la parrilla y buscará llevarse también el Campeonato de Constructores. De momento, Andrea Kimi Antonelli es el primer lugar de la clasificación tras su victoria en Mónaco.

El piloto italiano sigue en lo más alto de la tabla general después de seis paradas en la temporada, además de que podría convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1. El joven de 19 años logró conquistar el título en el GP de China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco para continuar siendo el líder de la clasificación.

Kimi Antonelli. 🤩



The youngest winner in the history of the Monaco Grand Prix 🙌#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/DgutiKEzxq — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Así va el campeonato de pilotos de F1 tras el GP de Mónaco

Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven de la historia en liderar el Campeonato de Pilotos con 19 años, antes de él, el volante que ostentaba este récord era Sebastian Vettel con 21 años y 73 días.

1 - Andrea Kimi Antonelli - 156 puntos

2 - Lewis Hamilton - 90 puntos

3 - George Russell - 88 puntos

4 - Charles Leclerc - 75 puntos

5 - Oscar Piastri - 60 puntos

6 - Lando Norris - 58 puntos

7 - Max Verstappen - 43 puntos

8 - Isack Hadjar - 29 puntos

9 - Liam Lawson - 26 puntos

10 - Pierre Gasly - 26 puntos

Con esta victoria, el volante italiano suma su quinta conquista de la temporada. China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco serán cinco carreras que quedarán en la memoria de Andrea Kimi Antonelli, pues han sido sus primeras cinco victorias como piloto de la Fórmula 1.

Así va el Campeonato de Constructores después del GP de Miami

Mercedes volvió a estar en lo más alto de la competencia en la Fórmula 1 y después de seis carreras en la temporada, el equipo que comanda Toto Wolff lidera el Campeonato de Constructores gracias a las victorias de sus volantes.

1 - Mercedes - 244 puntos

2 - Ferrari - 165 puntos

3 - McLaren - 118 puntos

4 - Red Bull - 72 puntos

5 - Alpine - 41 puntos

6 - Racing Bulls - 39 puntos

7 - Haas - 21 puntos

8 - Williams - 11 puntos

9 - Audi - 2 puntos

10 - Cadillac - 0 puntos

11 - Aston Martin - 0 puntos

Lamentablemente Checo Pérez no ha podido sumar sus primeros puntos en la competencia y Cadillac también se mantiene en el fondo de la tabla con cero unidades. En el Gran Premio de Mónaco el mexicano había conseguido la primera unidades de la temporada, pero una penalización tras finalizar la competencia lo bajó de la décima posición.

DCO