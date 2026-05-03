Lionel Messi se hace presente en el GP de Miami de F1 y se roba las miradas de todo el paddock (VIDEO)

Lionel Messi sorprendió a todo al paddock de la F1 al hacerse presente en el Gran Premio de Miami con toda su familia. El futbolista argentino, con un outfit totalmente negro y unas gafas, fue como se hizo presente en el lugar, además de ser uno de los invitados por parte de Mercedes a su garaje.

La euforia de ver a uno de los mejores futbolistas de toda la historia en el Miami International Autodrome fue tanta, que hasta una mujer que intentaba sacarle una foto a Lionel Messi se terminó tropezando en el camino frente a los ojos del argentino.

Lionel Messi llegando a alentar a Colapinto.



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Mercedes logró llevar a Lionel Messi a su garaje gracias a Adidas, pues la marca alemana es el patrocinador del campeón del mundo y seguramente le extendieron la invitación para asistir al GP de Miami, además de que sus tres hijos traían la camiseta de la escudería alemana.

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Estando dentro del garaje, los aficionados que estaban en el pit lane se acercaron para tomarle una foto a Lionel Messi; el argentino pudo conocer a Andrea Kimi Antonelli y George Russell antes de que inicie el Gran Premio de Miami.

Al igual que Messi, su gran amigo Luis Suárez está presente en la pista para presenciar la carrera este domingo, solo que el uruguayo es invitado de la marca Puma y fue visto conviviendo con Charles Leclerc de Ferrari.

DCO