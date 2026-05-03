Randal Willars gana medalla de plata en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados

Randal Willars se quedó a cuatro puntos de hacer historia en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados en China, pues esa es la cifra de diferencia que el mexicano tuvo con el clavadista chino que se quedó con la presea de oro.

El mexicano sumó 538.15 unidades en sus seis intentos y en varios de sus clavados realizó movimientos de una dificultad alta, pero los jueces al ser una competencia de esta magnitud son un tanto más estrictos. El tercer puesto se lo quedó Junjie Lian, quien logró 506.80 puntos en la final varonil de la plataforma de 10 metros.

Los 6 clavados de Randal Willars en la Súper Final de Copa del Mundo que le valieron la medalla de plata.



Tremendas ejecuciones y todas constantes, siempre calificadas por arriba de 8.



Con 538.15 puntos se quedó a solo 4 puntos del oro. pic.twitter.com/0zT5Os9Vt4 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) May 3, 2026

A pesar de competir ante dos clavadistas chinos en la final, Randal Willars manejó de gran forma los nervios, la presión y, con un temple y concentración de un deportista de élite, el mexicano le metió presión a sus dos contrincantes con cada salto que daba, tanto así que cada que Willars subía a la plataforma, sus rivales estaban atentos a su clavado.

Con este resultado, México terminó en el segundo puesto del medallero de la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados con 5 medallas, tres de plata y dos de bronce. Mientras que el primer puesto fue para China, que sumó 11 preseas, ocho de oro, dos de plata y una de bronce, en todo el fin de semana.

La delegación mexicana volverá a nuestro país para poner sus miradas en la próxima competencia. El siguiente reto que viene para los deportistas aztecas son los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, los cuales se van a llevar a cabo del 24 de julio al 8 de agosto de este año.

DCO