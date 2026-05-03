Aficionado renta una avioneta para exigir el regreso del Chucky Lozano al San Diego FC (VIDEO)

El ‘Chucky’ Lozano fue separado del plantel del San Diego FC a finales del 2025 después de un acto de indisciplina y un problema que tuvo con el entrenador Mikey Varas, quien ha rectificado en diferentes ocasiones que él ya no cuenta con el mexicano en el club.

Sin embargo, la afición del San Diego FC ya salió a protestar en contra de la directiva por esta decisión, pues quieren de regreso al ‘Chucky’ Lozano en la plantilla. Para hacer sentir su molestia, un aficionado rentó una avioneta para poner el siguiente mensaje “Free Chucky = Más Victorias”.

Cabe recalcar que el año pasado el San Diego FC era un equipo candidato al título de la MLS, pero esta temporada atraviesan por un pésimo momento en el torneo local, por lo que la afición ya pide el regreso del jugador franquicia, Hirving Lozano.

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El conjunto de San Diego no conoce lo que es ganar desde el 11 de marzo del 2026, cuando consiguieron su última victoria en la temporada ante el Toluca en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, desde ese entonces suman seis descalabros y tres empates.

A pesar de no estar jugando con el San Diego FC, el ‘Chucky’ Lozano tiene contrato vigente con el conjunto estadounidense hasta diciembre del 2028, así que sigue disponible en caso de Mikey Varas cambie de decisión o si el club decida contratar otro director técnico, el mexicano podría volver a jugar con su equipo.

DCO