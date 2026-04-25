¿Cuál será el próximo equipo de Hirving Lozano? El triste panorama del mexicano en San Diego FC

Hirving Lozano vive momentos complicados en su carrera, pues ni con las múltiples bajas que hay en San Diego FC el entrenador Mickey Varas lo tiene contemplado, al asegurar que “no hay forma” que el delantero mexicano tenga minutos con el equipo de la MLS y su futuro sin duda estará lejos de California.

El futuro de Lozano es incierto. Se dice que tendría ofertas en la Liga MX con clubes como Cruz Azul, Monterrey o hasta un regreso al Pachuca. En la MLS no se sabe si tendrá ofertas por su actuar con la nueva franquicia.

El técnico del equipo californiano fue tajante al ser cuestionado sobre una posible reincorporación del atacante. La respuesta, en medio de un contexto de lesiones y malos resultados, deja mal parado al Chucky, quien tendría una actitud complicada al negarse a salir del San Diego FC, a pesar de conocer que no lo tienen contemplado desde hace meses.

El equipo de la MLS quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup y en el torneo local su suerte no ha sido mejor. Han tenido un inicio irregular con tres partidos ganados, dos empates y cuatro derrotas. Se encuentran en la décima posición de la Conferencia Oeste con 11 puntos.

“No hay forma”. Esa frase, aunque corta, es contundente y reafirma que el paso del Chucky Lozano en el San Diego FC llegó a su final y con ello ya surgen rumores de su siguiente club.

El Chucky Lozano tiene 30 años de edad y debe esperar a que termine su contrato con el San Diego para poder seguir su carrera con otra institución. En su momento se habló de acercamientos del Cruz Azul, que lo quería regresar a la Liga MX.

Sin embargo, uno de sus puntos en contra es la percepción que se tiene de él como un jugador conflictivo, que no siempre se alinea con los valores e instrucciones de los entrenadores, como pasó en San Diego, pues se dice que la relación con Varas se deterioró por una indisciplina.

No es la primera vez que el entrenador del San Diego FC hace a un lado al Chucky Lozano. En diversos espacios reiteró que el delantero mexicano no entra en planes y que no jugará con ellos en la temporada, alejando la oportunidad que pueda estar en la lista de convocados de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026.

“Hirving (Lozano) no formará parte de nuestros planes y se lo dejamos muy claro a él y a sus representantes, y eso no cambiará. No va a jugar para nosotros. Hay interés afuera, entonces ojalá pueda irse para que pueda jugar el Mundial con su país”, declaró el entrenador Mikey Varas, quien vuelve a insistir que el Muñeco Diabólico no está contemplado como jugador activo de la plantilla.

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