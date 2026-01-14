Chucky Lozano ya tendría nuevo equipo en Europa, pero su sueldo es tristísimo a lo que estaba acostumbrado a ganar

Luego que San Diego FC le notificó a Hirving Chucky Lozano que no entra en planes para la temporada en la MLS, el futbolista mexicano ha estado buscando alternativas para seguir con su carrera. Se dice que en Europa el Real Oviedo estaría analizando darle un contrato al extremo, quien tendría que bajarse hasta en un 70% su sueldo.

Medios internacionales indican que hay un acercamiento del Oviedo con Lozano. Están sondeando la oportunidad de tener a un jugador de su calibre en la plantilla, pero para que eso pase la directiva del equipo español debería hacer un gran esfuerzo económico, pues el Chucky gana 7.2 millones de dólares anuales, mientras que ellos le ofrecen 2mdd.

Esta reducción en su sueldo es del casi 70% relacionado a lo que gana actualmente como la estrella del San Diego FC. El sueldo sería un problema para el Chucky, pues nadie le quiere pagar a Lozano lo que gana en la MLS, a donde llegó luego de su paso por el futbol del Viejo Continente.

Estar en el Real Oviedo marcaría el regreso del Chucky a la élite europea, en donde jugó y fue campeón con el PSV de los Países Bajos y con el Napoli de Italia. Por el momento no hay nada serio entre el Real Oviedo y Lozano, por lo que hay que esperar a si el equipo español oferta en serio por el extremo mexicano.

San Diego FC no cuenta con Lozano

El entrenador y el director deportivo del San Diego FC revelaron que el Chucky no entra en planes para la campaña y le buscan acomodo urgente, aunque no se comunicó si será a préstamo o vendido y su destino no se conoce todavía.

“Le hemos comunicado a Hirving y a sus representantes que no entra en los planes deportivos para el futuro. No es una decisión que se tomó a la ligera. Se habló desde los dueños, los líderes, Mikey y un servidor, y se le ha comunicado al resto del plantel. Estamos trabajando con él y su gente para encontrar la mejor solución y ambiente para él en lo que viene”, dijo en conferencia de prensa Tyler Heaps, director deportivo de San Diego.

Pese a tener contrato hasta 2028 con la institución de la liga estadounidense, el extremo azteca no formará más parte de la plantilla que comanda el técnico Mikey Varas, quien comentó: “Nuestro enfoque siempre está en el equipo. Se trata de impulsar la química del equipo este año. Mira, hemos jugado muchos partidos con el equipo sin él en la plantilla y ese equipo jugó muy, muy bien”.

aar