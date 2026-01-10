¿Pumas el destino del Chucky Lozano? Antonio Sancho revela si el jugador regresa a la Liga MX

El extremo mexicano Hirving Chucky Lozano ya no forma más parte de la plantilla del San Diego FC de la Major League Soccer y se dice que su destino estaría en los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Liga MX. La directiva del equipo felino reveló si el fichaje se puede completar.

Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del Club Universidad, comentó en conferencia de prensa que Lozano es un futbolista siempre interesante para cualquier club. “Primero habría que ver si entra en el presupuesto. Un jugador como el Chucky siempre resulta interesante”.

El directivo de los Pumas añadió que por el momento no tiene interés en fichar a Lozano, pues no lo han “explorado ni analizado”, pero reiteró que podría, en su momento, ser una opción. “Al final es un futbolista de gran nivel y con todo lo que ha hecho a nivel de Selección marca una diferencia por el nivel en el que juega. Sin embargo, la verdad es que no lo sabía y no lo hemos explorado ni analizado hasta ahora”.

Aunque Sancho nunca dijo un “sí” o “no”, lo que comentó es que lo primero que deben hacer es ver el presupuesto, pues se reporta que el Chucky Lozano tiene sueldo de 6 millones de dólares anuales, un sueldo que difícilmente podría ser pagado en el Pedregal y se le complicaría a algunos equipos en la Liga MX.

Otros medios indican que el futuro del Chucky Lozano seguiría en la MLS. Un equipo que al parecer está interesado es el Atlanta United, que es dirigido por Gerardo Martino.

¿Por qué salió el Chucky Lozano del San Diego FC?

El jugador mexicano Hirving Lozano no seguirá en el San Diego FC de la MLS para 2026. De manera sorprendente el entrenador del equipo y el director deportivo revelaron que el Chucky no entra en planes para la campaña y le buscan acomodo urgente, aunque no se comunicó su será a préstamo o vendido y su destino no se conoce todavía.

“Le hemos comunicado a Hirving y a sus representantes que no entra en los planes deportivos para el futuro. No es una decisión que se tomó a la ligera. Se habló desde los dueños, los líderes, Mikey y un servidor, y se le ha comunicado al resto del plantel. Estamos trabajando con él y su gente para encontrar la mejor solución y ambiente para él en lo que viene”, dijo en conferencia de prensa Tyler Heaps, director deportivo de San Diego.

Pese a tener contrato hasta 2028 con la institución de la liga estadounidense, el extremo azteca no formará más parte de la plantilla que comanda el técnico Mikey Varas, quien comentó: “Nuestro enfoque siempre está en el equipo. Se trata de impulsar la química del equipo este año. Mira, hemos jugado muchos partidos con el equipo sin él en la plantilla y ese equipo jugó muy, muy bien”.

