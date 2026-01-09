“Perdón si no saben”; Refuerzo de Pumas da sorpresiva declaración a los reporteros y se hace viral (VIDEO)

El mexicoestadounidense Tony Leone, uno de los refuerzos de Pumas para el Clausura 2026, sorprendió a los reporteros en la conferencia de prensa de su presentación al ofrecer disculpas debido a que, advirtió, solamente respondería en inglés.

“Voy a contestar en inglés, perdón si no saben”, dijo el nuevo defensa central de los auriazules, lo que desató las burlas de los periodistas que cubrieron la presentación oficial de los rostros nuevos de los capitalinos para el nuevo torneo de la Liga MX.

Momento curioso en la presentación de los refuerzos de #Pumas:



Tony Leone, mexicoamericano, al momento de responder:



“Voy a contestar en inglés, perdón si no saben” pic.twitter.com/Nc7WMYlyrq — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 9, 2026

Los reporteros tomaron con humor la advertencia de Tony Leone, uno de los seis fichajes de Pumas para el Clausura 2026, quien se dirigió en inglés durante la rueda de prensa.

Refuerzo de Pumas confía en sus nuevos compañeros

Tony Leone, quien solamente registró 25 minutos con Monterrey en el pasado Apertura 2025, se mostró confiado en que él y sus compañeros tengan un buen nivel con Pumas en el Clausura 2026.

“Tengo que hacer lo que sé hacer. Hay errores aquí y allá, pero creo que si hablamos juntos y luego nos unimos, podemos hacerlo mejor que la temporada pasada”, aseveró el zaguero mexicoestadounidense.

Tony Leone también tuvo unas palabras de elogio para el portero costarricense Keylor Navas, quien en el Clausura 2026 juega su segunda campaña con Pumas.

“Obviamente no todos pueden decir que tuvieron un portero como (Keylor) Navas. Es un honor jugar con él. Eso te da confianza porque sabes que te apoya, te dirige, te habla todos los días, es una buena persona en el campo”, remarcó Tony Leone.

¿Quiénes son los otros refuerzos de Pumas en el Clausura 2026?

Tony Leone es uno de los seis fichajes de Pumas para el Clausura 2026, el segundo torneo que los felinos lo comienzan con Efraín Juárez en la dirección técnica.

Jordan Carrillo, Juninho Vieira, Jesús Rivas, César Garza y Robert Morales son los otros rostros nuevos del conjunto de la UNAM para el nuevo certamen de la Liga MX.

Pumas debuta en el Clausura 2026 el domingo 11 de junio, cuando sea local en Ciudad Universitaria contra el Querétaro.

EVG