¡Oficial! América se queda sin su principal elemento a horas de su debut en el Clausura 2026

El América sufrió una sensible baja a horas de su debut en el Clausura 2026.

A solamente horas de su debut en el Clausura 2026, el América se enteró de que afrontará el duelo ante Xolos sin el director técnico brasileño André Jardine, quien no podrá estar en el banquillo debido a que fue expulsado en la vuelta de cuartos de final del Apertura 2025.

El estratega sudamericano no estará en la visita de las Águilas a Tijuana para el duelo a efectuarse en el Estadio Caliente, luego de la tarjeta roja que le fue mostrada en la victoria de 2-1 sobre Rayados en el Estadio Ciudad de los Deportes, insuficiente para que los de Coapa avanzaran a las semifinales.

Por cierto hoy André Jardine no podrá estar en el banquillo de las águilas, deberá de pagar el partido de suspensión que debe, luego de ser expulsado en el juego de vuelta contra Rayados. pic.twitter.com/YTA9V0ZJGp — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) January 9, 2026

La expulsión de André Jardine en aquel cotejo contra Monterrey fue por los airados reclamos del estratega del América al árbitro César Ramos al finalizar el encuentro.

Esto dice el reporte sobre la sanción al DT del América

El reporte de la Comisión Disciplinaria de la FMF indicó detalladamente el motivo de la sanción para André Jardine, quien solamente se perderá el primer partido del América en el Clausura 2026 de la Liga MX.

“Causal 5: Entrar en el terreno de juego para enfrentarse a uno de los árbitros, incluso si la acción se produce en el descanso o al finalizar el partido o intervenir en el juego u obstaculizar a un jugador adversario o uno de los árbitros. (Expulsión)”, informó la Comisión Disciplinaria.

¿Quién reemplazará al DT del América?

El brasileño Paulo Victor, auxiliar de André Jardine, será el encargado de sustituir a su compatriota en el partido debut del América en el Clausura 2026.

Paulo Victor tiene la responsabilidad de llevar a las Águilas a buen puerto en su duelo contra Xolos, el cual afrontará con otras bajas importantes.

Henry Martín, Alejandro Zendejas, Isaías Violante y Erick Sánchez tampoco estarán disponibles para el primer compromiso del América en el Clausura 2026.

André Jardine volverá al timón de las Águilas en la Jornada 2, cuando los azulcremas sean locales ante e Atético de San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes, en choque a desarrollarse el próximo 14 de enero.

EVG