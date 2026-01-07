¿Quién es Aaron Mejía, el nuevo refuerzo del América? Así juega el defensa que puede sentar a Kevin Álvarez

El Club América sorprendió este miércoles con el fichaje de dos jugadores; Fernando Tapias, un viejo conocido del equipo, y Aaron Mejía, un joven defensor lateral que llega a generar competencia en el cuadro azulcrema y que de tener buenas actuaciones podría ganarse un lugar titular en la zona del campo que ocupa Kevin Álvarez.

Para sorpresa de los aficionados, las Águilas informaron que Aaron Mejía llega procedente de los Xolos de Tijuana a reforzar su zaga defensiva. Su llegada implica competencia directa para Kevin Álvarez, quien desde su llegada ha mostrado un nivel irregular, con más momentos bajos que altos.

Mejía podría quedarse con el lugar del exjugador del Pachuca y ser la revelación del América. El otro escenario es que Álvarez eleve su nivel y regrese a su mejor versión, esa que incluso lo llevó a ser convocado por la Selección Mexicana.

¿Quién es Aaron Mejía?

Aaron Mejía es un jugador mexicano de 24 años de edad que juega como defensor lateral. Es originario de Sinaloa y su primer equipo fue en la Liga de Expansión con el cuadro de su localidad, los Dorados. Después de su rodaje en la que se puede considerar la segunda división obtuvo su oportunidad en la Liga MX.

Mejía pasó posteriormente a los Xolos de Tijuana, en donde tuvo un paso discreto, pues no se terminó por asentar como titular en el esquema del Loco Abreu. Fue más un recambio en La Jauría y con números discretos. En el Torneo Apertura 2025 disputó tan solo 228 minutos.

Así juega Aaron Mejía

De acuerdo con Statiskicks, sitio especializado en los datos para el estudio del futbol, Aaron Mejía “es un lateral que destaca mayormente en seguridad y precisión. Se involucra en la construcción, rara vez pierde posesiones o erra pases que generalmente van al tercio final”.

Esto ha generado que los aficionados lo quieran comparar con Israel Reyes, pero la misma fuente aclara que Mejía “no es un lateral intenso defensivamente, ni tampoco destaca por crear oportunidades o ser profundo”, además que Reyes “progresa y además es sólido defensivamente”.

