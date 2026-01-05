El América perdió a una de sus más grandes estrellas por no ponerse las pilas en el mercado de transferencias

El América no llegó a un acuerdo para retener a una de sus piezas claves antes del Clausura 2026.

El América se quedó sin una de sus principales futbolistas para el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, luego de que la lateral izquierda Nicki Hernández fue anunciada como nueva jugadora del Boston Legacy Football Club de la National Women’s Soccer League de Estados Unidos.

La mexicana tendrá su primera experiencia fuera del balompié nacional, pues defendió la camiseta desde su debut en el 2022 hasta el reciente Apertura 2025, en el que las Águilas acabaron subcampeonas tras perder la final contra Tigres.

La directiva del América Femenil, encabezada por el exfutbolista Luis Fuentes, no llegó a un acuerdo con Nicki Hernández para renovarla en el mercado de transferencias, motivo por el cual la futbolista de 26 años de edad llegó en calidad de agente libre al Boston Legacy Football Club.

Los logros de Nicki Hernández con el América

Nicki Hernández llegó al América en el Clausura 2022 procedente de la Universidad de Míchigan, y debutó en un clásico contra Pumas el 15 de enero de ese año, duelo que las de Coapa ganaron por marcador de 1-0.

La jugadora mexicana nacida en Estados Unidos se convirtió en una pieza importante de las Águilas, con las que ganó el título de la Liga MX Femenil en el Clausura 2023 después de vencer al Pachuca en la final. Jugó un total de 117 partidos oficiales con las capitalinas y marcó 11 goles.

El palmarés de Nicki Hernández con el América pudo haber sido mucho mayor, de no ser porque las azulcremas perdieron las finales de los Torneos Apertura 2022, Apertura 2023, Clausura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025.

América y Ángel Villacampa, por una nueva revancha en el Clausura 2026

El Clausura 2026 se presenta como un torneo más en el que el América Femenil llega, otra vez, con deseos de revancha después del sabor amargo que deja una final perdida.

El español Ángel Villacampa recibió el respaldo de la directiva, por lo que este torneo es su octavo al frente de las Águilas, de las que es timonel desde el Apertura 2022, cuando llegó procedente del Levante Femenil.

EVG