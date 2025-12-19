¡Bombazo! América prepara el fichaje más caro en la historia; crack llegaría directamente de Brasil

El América Femenil cayó en la gran final del Apertura 2025 a manos de Tigres, pero parece que eso ya quedó en el olvido, pues la directiva azulcrema ya comenzó a trabajar en las altas y bajas para el Clausura 2026 y parece que ya preparan el fichaje más caro de la historia para traer a una jugadora de Brasil.

Con reportes de la prensa brasileña, las Águilas ya casi tienen cerrado el fichaje de Isa Haas, quien es jugadora del Cruzeiro y sería un auténtico bombazo en la Liga MX Femenil. De acuerdo con la información del medio Ge Globo, el América desembolsará alrededor de 600 mil dólares para hacerse de los servicios de la seleccionada brasileña.

Cabe recalcar que esta será la transferencia más cara en la historia del club de Minas Gerais; además, la llegada de Isa Haas podría solucionar un problema que persiste en el equipo de Ángel Villacampa, pues la brasileña llegaría a fortalecer la zaga defensiva de cara al Clausura 2026, torneo en el que las Águilas quieren volver a pelear por su tercer título.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano El nuevo equipo del Chicharito Hernández sería una locura que ni él se lo hubiera imaginado

Isa Haas habla sobre su nueva etapa como jugadora del América

Isa Haas es una de las mejores defensoras del futbol sudamericano femenil, demostrando siempre su solidez, liderazgo y gran capacidad de organizar a sus compañeras en el campo de juego, además de que es seleccionada nacional de Brasil.

En la ceremonia de la Confederación Brasileña de Futbol para premiar a las mejores jugadoras del año, Isa Haas tomó la palabra y habló sobre su llegada al América, la cual será una gran oportunidad para ella en su carrera profesional, pues será el fichaje más caro en la historia del Cruzeiro.

“Creo que es un proceso natural, que enriquece mi carrera, mi vida. Obviamente, hay nuevos retos, un nuevo momento, pero creo que todo está bien coordinado”, comentó la nueva jugadora del América.

América anuncia sus bajas después de perder la final del Apertura 2025

El América Femenil volvió a caer en una final de la Liga MX Femenil, esta vez a manos de Tigres en la cancha del Estadio Universitario; por eso la directiva se puso a trabajar para las altas y bajas de cara al siguiente torneo.

La primera jugadora que salió del club fue Nicki Hernández, la lateral mexicana que fue titular casi todo el torneo, pero que ahora tendrá un nuevo reto en el futbol estadounidense. Después, las Águilas anunciaron la baja de Jordan Brewster, quien pasó de noche en Coapa, y Annie Karich, quien se ganó el corazón de la afición, pero terminó su cesión con el América.

Las comandadas por Ángel Villacampa iniciarán su camino en el Clausura 2026 el lunes 5 de enero cuando visiten a Santos Femenil para la Jornada 1 del nuevo torneo que ya está a semanas de comenzar.

DCO