No triunfó en América, se fue por la puerta de atrás y ahora es refuerzo de un equipo español con mucha historia

Exjugador del América emigra a Europa para lo que resta de la actual temporada.

Nicolás Benedetti llegó como un refuerzo bomba al América en 2019; sin embargo, su rendimiento en el conjunto de Coapa no fue el esperado por la directiva azulcrema y en 2022 terminó abandonando al club por la puerta de atrás para ser nuevo jugador del Mazatlán.

Pero la noticia que impresionó a toda la afición mexicana fue que el mediocampista colombiano dejó al conjunto de los Cañoneros para emigrar al viejo continente y firmar por lo que resta de la campaña con la UD Las Palmas, equipo de la Segunda División española.

“Nicolás Benedetti Roa se convierte en nuevo jugador de la UD Las Palmas y defenderá el escudo amarillo durante lo que resta de temporada, con opción a cuatro más, tras el acuerdo alcanzado entre el club y el futbolista”, escribió el club canario en un comunicado oficial.

¿Cómo le fue a Nicolás Benedetti en la Liga MX?

Nicolás Benedetti jugó en la Liga MX durante seis años, con el América en un principio y después vistió la camiseta del Mazatlán, equipo donde tuvo mejores números que con la escuadra de Coapa.

En Primera División, el mediocampista colombiano disputó 144 partidos, 92 con el Mazatlán y 52 con el América, logró anotar 26 goles en total y 20 asistencias entre los dos equipos, además de jugar cuatro encuentros con la Sub-19 del América, en los que consiguió dos tantos para su cuenta personal.

Ahora su carrera continúa en el viejo continente con la UD Las Palmas, equipo que se encuentra peleando en la Segunda División para poder jugar en LaLiga la próxima temporada; de momento, el nuevo equipo de Nicolás Benedetti está en el quinto lugar a la mitad de la campaña.

💛💙 Nicolás Benedetti ya está en Gran Canaria. ¡Bienvenido a tu nueva casa, @nicobenedetti7! 🤩



ℹ️ Nuestro nuevo jugador será presentado en la Ciudad Deportiva mañana, jueves, a las 10:00.#LaUniónHaceLasPalmas #SeremosMásUnión pic.twitter.com/0dA56H2Sr9 — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) December 17, 2025

Nicolás Benedetti será presentado como jugador de Las Palmas este jueves

Nicolás Benedetti ya realizó el viaje a España para reportar con su nuevo equipo este miércoles y posar por primera vez con los colores de la UD Las Palmas en el aeropuerto de la ciudad, además de que el equipo anunció la fecha en la que el colombiano será presentado.

El exjugador del América será presentado formalmente este jueves 18 de diciembre a las 10:00 horas, horario de España; este evento se llevará a cabo en la Ciudad Deportiva de Las Palmas, lo que dará inicio a la historia de Benedetti con su nuevo club.

El último partido de Las Palmas este 2025 será el sábado 20 de diciembre ante Cultural Leonesa; tal vez el colombiano no tenga actividad en este partido, pero será el 4 de enero del 2026 cuando el club español regrese a la actividad con el partido ante el Real Zaragoza.

DCO