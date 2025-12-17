América quiere vengarse del Monterrey por la eliminación en Liga MX robándole a esta superestrella mundial

El América no quiere quedarse de brazos cruzados ante la eliminación de manos de Rayados en los cuartos de final del Apertura 2025, es por eso que la directiva azulcrema está en busca de robarle el fichaje de una superestrella mundial al conjunto de la Sultana del Norte.

Varios reportes indican que tanto el América como el Monterrey están interesados en hacerse de los servicios de Miguel Merentiel, el delantero uruguayo de Boca Juniors que actualmente lleva poco más de 50 goles con la camiseta de los xeneizes.

Sin embargo, si las Águilas y los Rayados quieren fichar a la figura de Uruguay, necesitan desembolsar una fuerte cantidad de dinero, pues Boca Juniors está pidiendo 18 millones de dólares como cláusula para llevarse a Merentiel y el ariete de 29 años quiere un aumento salarial, aunque su intención de momento es quedarse en el club de Argentina.

🚨🆕 #BocaJuniors 🇺🇾

Transfer file open at Boca Juniors for Miguel Merentiel!



👀 Monterrey and América are interested in the 29-year-old Uruguayan striker.



📌 No formal bids yet; both clubs face foreign player quota issues.



💰 Boca set an $18M release clause but are open to… pic.twitter.com/9O2c2AKjc0 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 17, 2025

América firmó su peor torneo en la Liga MX después de cuatro años

Después de un tricampeonato en la Liga MX y caer en su cuarta final consecutiva a manos del Toluca, el América volvió a quedar eliminado en cuartos de final de la liguilla del futbol mexicano después de cuatro años.

La última vez que el conjunto de Coapa quedó eliminado en la primera ronda de eliminación de la liguilla fue en el Apertura 2021, cuando el equipo que dirigía Santiago Solari cayó ante los Pumas para de esta forma decirle adiós al torneo desde los cuartos de final.

Desde ese entonces a la fecha, el América siempre había llegado a semis o la final del futbol mexicano, pero esta vez los Rayados se encargaron de dejarlos en el camino por el título tras varios fracasos en el 2025.

América inicia el Clausura 2026 visitando a los Xolos en la frontera norte

El América ya se prepara para una nueva temporada en el futbol mexicano; para el Clausura 2026, el conjunto de Coapa tendrá que viajar a la frontera norte para su debut en la nueva campaña del futbol mexicano.

Las Águilas de André Jardine se verán las caras con el equipo que dirige Sebastián Abreu el próximo 9 de enero del 2026 en la cancha del Estadio Caliente, para ir en busca de los primeros tres puntos del torneo, en el cual estarán peleando por el decimoséptimo trofeo del futbol mexicano.

El técnico brasileño tendrá una difícil misión esta campaña, pues varios de sus jugadores mexicanos que sean convocados con México, no estarán disponibles para la liguilla, además de que afrontará el torneo que le hace falta ganar con el América, la Concachampions.

DCO