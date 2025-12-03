Pumas no deja de buscar jugadores por todos lados y una de sus opciones es una leyenda del América

Los Pumas comienzan a preparar la búsqueda de jugadores de cara al Clausura 2026, después de caer eliminados en el primer partido del play-in; en su lista tienen el nombre de un futbolista chileno que es una leyenda del América y levantó el tricampeonato con las Águilas.

Con información de Francisco ‘Paco’ Montes, periodista especializado en temas del Club León, afirmó que los Pumas y los Panzas Verdes están en la pelea para hacerse de los servicios de Diego Valdés y regresar al mediocampista chileno a la Liga MX para el siguiente torneo.

“Pumas ya se mostró interesado por él, Colo Colo también, pero el Club León lleva mano y va adelantado en las negociaciones. Me parece que Diego Valdés se va a vestir de verde”, comentó el periodista, además de dejar en claro que es un futbolista que Nacho Ambriz ha pedido para reforzar su plantilla.

Diego Valdés cerca de volver a la Liga MX con Pumas o León

Todo indica que Pumas y León están peleando para regresar a Diego Valdés a la Liga MX, pero los Panzas Verdes son los que van en primer lugar en esta disputa para hacerse dueños de la carta del chileno, aunque desde su país también buscan repatriarlo.

Cabe recalcar que el exfutbolista del América aún tiene contrato vigente con el Vélez Sarsfield de Argentina hasta diciembre del 2027, además de que está valuado en 4 millones de dólares, según información del sitio web especializado Transfermarkt.

Con esta información, tanto los Pumas como el León tendrán que desembolsar una fuerte cantidad de dinero para poder traer de vuelta a la leyenda del América al futbol mexicano; también los auriazules lo buscarán, pues tienen nueva directiva, comandada por Antonio Sancho, que quiere regresar a los auriazules a lo más alto del futbol mexicano.

La leyenda del América conoce a la perfección la Liga MX

Diego Valdés podría estar cerca de volver a la Liga MX para jugar ya sea con Pumas o el León, pero lo que es claro es que el chileno ya sabe lo que es jugar en el futbol mexicano y la dificultad que tiene el balompié azteca.

El chileno portó los colores de Monarcas Morelia, Santos Laguna y por último el América, equipo donde se consagró como uno de los mejores futbolistas de la liga tras conseguir un tricampeonato, un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.

Con este historial, es la razón por la que los Universitarios y los Panzas Verdes quieren hacerse de sus servicios, pues un jugador como Diego Valdés puede ser muy importante para el funcionamiento del equipo.

