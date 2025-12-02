Antonio Sancho llega a Pumas y ya definió a su entrenador para el próximo torneo por tener pasado universitario

Entre las cosas que comentó Antonio Sancho en su presentación como nuevo vicepresidente deportivo de los Pumas fue que ya tiene definido a su entrenador para el próximo torneo de la Liga MX. Se trata de un estratega con pasado universitario.

Una de las primeras y más sonadas declaraciones de Sancho como directivo de Pumas fue respaldar a Efraín Juárez como el entrenador del primer equipo varonil, en un semestre en donde los felinos jugarán el Torneo Clausura 2026 y la Concachampions.

“Efraín es nuestro técnico, tiene contrato, es canterano, lo conozco, creo que es el primero en ganar títulos aquí, no he hablado con Efra, todo se hizo rápido e iré platicando con él, pero él es nuestro técnico, y seguramente tiene las mismas ilusiones que yo. Es un DT que se preparó afuera, ganó afuera, no es fácil, ya lo hizo y lo quiere hacer aquí”, indicó ante los medios de comunicación.

Nuestro presidente, Luis Raúl González, le da la bienvenida al vicepresidente deportivo Antonio Sancho, con lo que inicia una nueva etapa en el Club Universidad Nacional. 🐾



Confiamos en que su experiencia y liderazgo fortalecerán el proyecto deportivo de nuestra institución. ⚽️… pic.twitter.com/0qfR6Zq3o4 — PUMAS (@PumasMX) December 2, 2025

Efraín Juárez, respaldado en Pumas

Juárez, quien llegó después de un corto, pero exitoso paso por Colombia tiene dos torneos al mando del Club Universidad, pero no ha podido entrar a la Liguilla. En ambas oportunidades alcanzó la etapa de Play-in, pero se quedó corto para entrar a la fiesta grande del futbol mexicano.

Para buscar los resultados esperados, el nuevo directivo de los Pumas de la UNAM apostará por recuperar la cantera, un elemento que era distintivo de los felinos y que en los últimos años se ha perdido. La misión es consolidar a los jugadores que debuten.

“Hay que recuperar la cantera para que tengamos jugadores constantes en Primera División y no tener que ir a buscar a otras partes, queremos jugadores consolidados. Ahorita tenemos un jugador en selección, ojalá podamos tener tres o cuatro”, aseguró Sancho.

Efraín Juárez en un duelo dirigiendo a Pumas ı Foto: Especial

Por su parte, el presidente del Club Universidad, Raúl González, declaró que en el interior del equipo la intención es subsanar la deuda que tienen con la afición, que desde hace 14 años espera con ansias un nuevo título de la Liga MX. La última copa que levantaron fue en Clausura 2011.

“Estamos conscientes en la deuda que Pumas tiene, estamos claro que nuestra afición, el jugador número 12, que respetamos y que estamos comprometidos, con el que trabajamos intensamente, para llenar esa esperanza y prioridad de que Pumas alcance los objetivos que no se alcanzaron, esto nos exige, por eso iniciamos un nuevo ciclo con quien será el responsable del área deportiva”, aseguró.

aar