¡Última Hora! Pumas hace oficial la salida de Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho

Los Pumas terminaron de manera decepcionante el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, siendo eliminados en el repechaje, perdiendo duelos importantes en el certamen regular y con muchos altibajos de nivel, por lo que este lunes el club informó la decisión de Miguel Mejía Barón de salir del equipo.

Los Pumas anunciaron que en los próximos días nombrarán a la persona que asumirá el cargo de vicepresidente deportivo. Pero la baja de Mejía Barón no fue la única, ya que Eduardo Saracho, quien era director deportivo, también salió del Club Universidad Nacional.

Miguel Mejía Barón (izquierda) y Eduardo Saracho (derecha) en la presentación de Keylor Navas como portero de Pumas ı Foto: Mexsport

Miguel Mejía Barón renuncia a su cargo en Pumas

El Club Universidad Nacional informó en un comunicado que el Dr. Miguel Mejía Barón dejó de ser el vicepresidente deportivo del equipo, cargo que ocupó desde septiembre de 2021. Durante este periodo de cuatro años los felinos no pudieron ganar ningún título.

“Mejía Barón presentó, ante el Dr. Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas, su renuncia al cargo luego de más de cuatro años de gestión, agradeciendo la confianza brindada durante este tiempo al frente del área deportiva de la institución”, indica el desplegado.

Pumas anuncia la salida de Miguel Mejía Barón ı Foto: Especial

El Dr. Miguel Mejía Barón tomó la decisión de apartarse del cargo. Los Pumas agradecieron la entrega y el trabajo hecho por quien fuera jugador, entrenador y directivo del cuadro del Pedregal.

“El presidente del Club reconoce el trabajo, la dedicación, el apoyo y el desempeño profesional del Dr. Miguel Mejía Barón, quien siempre tendrá un lugar importante en esta institución por su amplia trayectoria como jugador, entrenador y directivo”, apuntó.

