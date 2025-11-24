¡Paren todo! Pumas ya tiene a su entrenador para el próximo torneo, pese a las quejas de sus aficionados

Keylor Navas y sus compañeros se despiden en su último partido del Apertura 2025.

Los Pumas volvieron a fracasar en la Liga MX y, por segundo torneo consecutivo, el equipo de Efraín Juárez se quedó en el play-in; sin embargo, la directiva auriazul ya tiene definido al entrenador que comandará al equipo en el Apertura 2025 en busca de regresar al equipo a la liguilla tras dos torneos para el olvido.

Con información de César Luis Merlo, periodista especialista en fichajes, reveló que la renovación de Efraín Juárez como entrenador de los Pumas está casi cerrada, a pesar de que el conjunto Universitario aún no lo ha hecho oficial a través de sus redes sociales; además, dejó en claro que el equipo felino decidió respaldar al entrenador mexicano a pesar de la última eliminación ante el Pachuca.

Sin embargo, la afición de Pumas se encuentra un poco molesta, pues esperaban un cambio de aires en el banquillo auriazul, aunque los de pantalón largo optan por la estabilidad y un proyecto a largo plazo con Efraín Juárez; aunque después del 3-1 ante los Tuzos, la barra de animación de los Universitarios demostró el descontento que tienen con los jugadores y la directiva.

Este es el motivo por el que decidieron continuar con Efraín Juárez

Al término del partido entre el Pachuca y los Pumas, Efraín Juárez defendió a su equipo y dejó en claro que el “fracaso es no intentar”, especificando que su visión es a mediano plazo para construir un equipo competitivo, aunque los resultados no sean los esperados.

De acuerdo a la misma fuente antes mencionada, la directiva encabezada por Raúl González habría decidido mantener a Efraín Juárez en el banquillo de los auriazules, esto porque sería peor cortar el proceso del mexicano al frente del equipo que seguir con el proyecto del extécnico de Atlético Nacional.

Además de que el proyecto del entrenador también se basa en una buena relación con los jugadores, en especial con los formados en la cantera, pues a lo largo del torneo le ha dado la confianza de estar en el once inicial o debutar en Primera División a jugadores como Rodrigo Parra, Emiliano Villaseñor, Ángel Rico y a Jorge Ruvalcaba.

Pumas fue eliminado del play-in por segundo torneo consecutivo. ı Foto: Mexsport

Estos fueron los números de Efraín Juárez en el Apertura 2025

Efraín Juárez dirigió su segundo torneo al frente de los Pumas y volvió a quedarse en el play-in, esta vez perdiendo en el primer torneo ante el Pachuca, firmando un fracaso rotundo para ser uno de los cuatro grandes del futbol mexicano.

En el segundo semestre del 2025, el entrenador mexicano terminó en el décimo puesto de la tabla general con sus pupilos, logrando 21 puntos de 51 posibles, cosecha de cinco victorias, seis empates y seis derrotas.

Además, en la Leagues Cup, lograron dos victorias y una derrota, la cual fue ante el Inter de Miami, quedándose en la fase de grupos del torneo binacional.

DCO