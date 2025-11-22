La Liga MX se le adelanta a Pumas y revela la primera baja del club tras la eliminación del Apertura 2025

La Liga MX hizo lo que Pumas no al confirmar la baja del mediocampista galés Aaron Ramsey, esto apenas dos días después de que el equipo dirigido por Efraín Juárez quedó eliminado del Torneo Apertura 2025 tras caer ante Pachuca en el play-in.

En la página oficial del organismo, concretamente al ingresar a la plantilla de los auriazules, ya no aparece el mediocampista galés, quien había llegado como refuerzo del club capitalino para la campaña que está en curso.

Aaron Ramsey ya no aparece entre los medios de Pumas en el sitio de la Liga MX. ı Foto: Sitio oficial de la Liga MX

Adalberto Carrasquilla, Jorge Ruvalcaba, José Caicedo y Pedro Vite son algunos de los nueve mediocampistas que aparecen registrados en el plantel de Pumas en la página oficial de la Liga MX.

¿Por qué Pumas no hizo oficial la baja de Aaron Ramsey?

La llegada de Aaron Ramsey generó muchas expectativas entre los aficionados de Pumas, equipo con el que el galés debutó hasta la Jornada 6 en el empate sin goles contra el Puebla.

Las cosas parecían ir mejor con el experimentado mediocampista y su familia, que se adaptaba cada vez más a México, pero la situación cambió a partir del 13 de octubre, cuando su perrita Halo desapareció en San Miguel de Allende, Guanajuato.

A pesar de la ayuda que pidió, de los esfuerzos que hizo y de la importante recompensa que Aaron Ramsey ofreció por su perrita, la misma no apareció y el galés optó por irse del país a finales de octubre al rescindir su contrato con Pumas.

¿Cuántos partidos jugó Aaron Ramsey con Pumas?

Aaron Ramsey jugó seis partidos con Pumas en la Liga MX, pero en ninguno de ellos completó los 90 minutos en la cancha. El duelo de la Jornada 9 contra Tigres, en Ciudad Universitaria, fue en el que más actividad tuvo con 62 minutos.

El mediocampista galés registró un total de 235 minutos con los del Pedregal, con los que también tuvo participación en los encuentros ante Puebla, Atlas, Mazatlán, Bravos y América.

Aaron Ramsey solamente anotó un gol con Pumas, el cual fue para darle una agónica victoria a los felinos por 1-0 sobre el Atlas en Ciudad Universitaria en la Fecha 7 del Apertura 2025 de la Liga MX.

EVG